Zuhantak a korábban divatos technológiai részvények

Az elmúlt két év nagy részében kitartó erős tőzsdei emelkedésben néhány divatos, főleg amerikai technológiai részvény óriásit emelkedett, különösen azok, amelyeket újonnan bocsátottak ki. Sejteni lehetett, hogy sok esetben lufiról van szó, és most már látszik is, hogy ahol indokolatlan volt a magas ár, ott bizony nagy lemorzsolódás zajlott:

esetenként az akkori ár 75-80 százalékát is elvesztette a részvény.

Az egyik ilyen papír a jutalék nélküli kereskedést elsőként kínáló Robinhood online brókercég, vagy inkább kereskedési platform részvénye volt. A befektetők túlzott várakozásokat fűztek hozzá, miközben kiderült, hogy ha ezt a szolgáltatást képes nyújtani a Robinhood, akkor más cégek is így tehetnek majd, hiszen kikényszeríti a verseny. Így viszont nem alakul ki monopolhelyzet a Robinhood esetében. A papír tavaly júliusban érkezett a tőzsdére, 35 dollár körül indult, majd napok alatt nyolcvan dollár fölé szaladt az árfolyama. A korábbi részvényesek, látva az irreális árat, boldogan eladták nagyobb tételeiket, így a részvény visszaesett negyven dollárig. Onnan októberben további zuhanás indult: jelenleg mindössze 11 dollár az ár.

Egy másik ilyen részvény a Wish, egy az E-bayhez és az Amazonhoz hasonló e-kereskedelmi platform, amely igen olcsó, nem márkás termékekkel hívta fel magára a figyelmét (azonban nem webáruházról van szó, hanem inkább online piactérről). Nem tudni, miért láttak benne nagy lehetőséget a befektetők, mindenesetre a 2020 végén a cég fundamentumaihoz képest drágán, 24 dolláron kibocsátott részvényt elkapkodták, fel is szaladt utána 32 dollárig. Ott azonban elfogyott a lendület, folyamatos esés kezdődött, most már

mindössze két dollárt ér a részvény, vagyis a kibocsátási ár kilencven százalékát elvesztette.

Ehhez a fundamentumok is hozzájárultak: visszaesett a forgalom, az applikáció kevés új felhasználót vonz, így a cég nem tud növekedni.

Általánosságban elmondható, hogy ha egy új részvény érkezik a tőzsdére, érdemes alaposan megvizsgálni, hogy a kibocsátási ár hogyan aránylik a cég teljesítményéhez, és esetleg jegyzés helyett inkább várni, amíg a részvény tartósan stabilan szerepel, és akkor megvásárolni.