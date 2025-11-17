Hír TVfeljelentéstiszás szimpatizánsGyőrMagyar Péter

Feljelentették a Győrben balhézó tiszás szimpatizánsokat

A rendőrséghez fordult a Tisza Párt szimpatizánsainak agresszív viselkedése miatt Tényi István – tudta meg lapunk. Magyar Péterék pár nappal ezelőtti győri rendezvényén szabadultak el az indulatok, tiszás hívek a Hír TV stábját inzultálták, illetve az ország vezetőinek kiirtására buzdítottak.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 12:25
Fotó: Máté Krisztián
Garázdaság gyanúja miatt tett feljelentést a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságon Tényi István a Hír TV stábját ért inzultus és az ország vezetőit ért fenyegetések ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

Győr, Tisza, Magyar Péter
A Tisza-szimpatizáns kezében azonnal lendült a zászlórúd, amikor megtudta, hogy neki nem tetsző médiumtól kérdezik a véleményét. Forrás: YouTube

A feljelentés előzménye, hogy Magyar Péterék a megbékélés jegyében tartottak pár napja rendezvényt Győrben. A Hír TV riportere interjút szeretett volna készíteni a magyar fiatalok sorkatonai „berántásáról“ értekező Ruszin-Szendi Romulusszal, aki ezt megtagadta, és arra sem válaszolt, hogy indul-e a Tisza Párt jelöltjeként. Más lehetséges indulók sem voltak bőbeszédűbbek.

Mindeközben a Tisza Párt szimpatizánsai emberek kiirtásáról beszéltek, és vegzálták a Hír TV munkatársait.

– Elmennek a… mindjárt mondok olyat, hogy leszakad az ég! – mondta egy idősödő, agresszív Tisza-szimpatizáns nő a riporternek. Később ugyanő emberek kiirtásáról kezdett el beszélni: – Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell! – mondta a tiszás szimpatizáns.

Egy másik tiszás pedig azon akadt ki, hogy a Hír TV tudósított az eseményről. Először azt hitte, hogy az ATV-től jöttek, addig barátságosan viselkedett, majd amikor kiderült számára a valóság, a kezében tartott zászlóval a kamera és az azt tartó operatőr felé csapott. – Menj a p…csába, mert kapsz! Engem ne vegyél! – kiabálta.

Tényi István mindezek miatt fordult a hatósághoz.

 

Borítókép:  Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

