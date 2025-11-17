Ukrajnaemberrablássorozás

Már hajnalban is dolgoznak az emberrablók + videó

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. A legújabb videó szerint pedig az emberrablók már a hajnali órákban is dolgoznak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 13:00
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában továbbra is zajlik a mozgósítás, a módszer pedig azóta sem változott. A legújabb videón a hajnali órákban ragadnak el az emberrablók egy férfit Odesszában. 

Az emberrablók már korán dolgoznak
Az emberrablók már korán dolgoznak 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A leírás szerint a szomszédok az éktelen ordításra lettek figyelmesek. A kamerát tartó férfi egy függöny mögül rögzíti a jelenetet, amint három jól megtermett egyenruhás rángat magával egy üvöltöző férfit. 

Az elmúlt időszakban több hasonló videó is előkerült Odesszából és más, a fronthoz közel fekvő településről. A hírek szerint a toborzók nem véletlenül választják a korai időpontokat, igyekeznek a lehető legkevesebb feltűnést kelteni. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre több olyan felvétel került elő, amelyen az ukrán civilek a toborzók ellen fordulnak. 

 

Habár elméletben a tiszteknek kötelező lenne a testkamera viselése, azonban ennek semmi nyomát nem látni. 

Mint ismeretes, az ukránok helyzete a fronton egyre szorultabb, nemrég pedig már maga a kijevi polgármester beszélt róla, hogy esetlegesen csökkenteni lehetne a hadkötelezettség korhatárát. Vitalij Klicsko ezt azzal indokolta, hogy egyre kevesebb az embere, a fiatalok pedig inkább nyugatra menekülnek a szolgálat elől. 

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu