Már hajnalban is dolgoznak az emberrablók + videó

Ukrajnában továbbra is zajlik a mozgósítás, a módszer pedig azóta sem változott. A legújabb videón a hajnali órákban ragadnak el az emberrablók egy férfit Odesszában.

Az emberrablók már korán dolgoznak

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A leírás szerint a szomszédok az éktelen ordításra lettek figyelmesek. A kamerát tartó férfi egy függöny mögül rögzíti a jelenetet, amint három jól megtermett egyenruhás rángat magával egy üvöltöző férfit.

Az elmúlt időszakban több hasonló videó is előkerült Odesszából és más, a fronthoz közel fekvő településről. A hírek szerint a toborzók nem véletlenül választják a korai időpontokat, igyekeznek a lehető legkevesebb feltűnést kelteni. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre több olyan felvétel került elő, amelyen az ukrán civilek a toborzók ellen fordulnak.