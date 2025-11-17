Wachsler Tamás posztumusz megkapta a Budapest díszpolgára címet

„Szívből örülök, hogy Wachsler Tamás – akit posztumusz kitüntetésre javasoltunk – megkapta a Budapest díszpolgára címet. Kivételes ember volt, aki a rendszerváltás utáni magyar közélet egyik meghatározó alakjaként maradandót alkotott” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Wachsler Tamás. Forrás: Facebook

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felidézte:

először országgyűlési képviselőként, később a Kossuth tér újjáépítésének irányítójaként, valamint a nemzeti emlékezetpolitika formálójaként tett sokat Magyarországért.

„Munkássága ma is példaként szolgál számunkra, és arra ösztönöz bennünket, hogy továbbra is elkötelezetten dolgozzunk hazánkért” – hangsúlyozta.

Szentkirályi emlékeztetett: Wachsler Tamás, a Steindl Imre-program vezérigazgatója idén tavasszal, hatvanévesen hunyt el. Életműve, közéleti elhivatottsága, valamint az a munka, amellyel gazdagította Budapest kulturális és történelmi arculatát, méltóvá teszi őt arra, hogy a főváros díszpolgáraként tartsuk számon.

Wachsler Tamás 1965-ben született Miskolcon egy négygyermekes családban. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1984-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Egyéves sorkatonai szolgálata után 1985-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának hallgatója lett, ahol 1993-ban szerzett diplomát. 1988 áprilisában elsők között lépett be a Fiatal Demokraták Szövetségébe, a műegyetemi csoport alapító tagja és vezetője volt. 1989 augusztusában részt vett a prágai Vencel téren tartott antikommunista tüntetésen, majd nyolc napig éhségsztrájkot folytatott Csehszlovákia budapesti nagykövetsége előtt, így tiltakozva a tüntetés szétverése és a részt vevő magyar fiatalok őrizetbe vétele ellen.

Az 1990-es magyarországi országgyűlési választáson a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi listájáról szerzett mandátumot, az Országgyűlés alakuló ülésén korjegyző volt. A honvédelmi bizottság és a nemzetbiztonsági bizottság tagja, majd utóbbinak 1993-tól 1994-ig elnöke volt. Tagja volt az Észak-atlanti Közgyűlésben dolgozó magyar országgyűlési delegációnak, ahol részt vett a védelmi bizottság tevékenységében, majd az Észak-atlanti Közgyűlés akkori egyetlen kelet-európai jelentéstevője lett. 1993-ban a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökévé választották. 1998-tól 2000-ig a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, majd visszatért eredeti szakmájához, és a Budapest Aréna projektigazgatója lett.