Wachsler Tamás posztumusz megkapta a Budapest díszpolgára címet

Wachsler Tamás volt országgyűlési képviselő, a Kossuth tér felújításának irányítója posztumusz megkapta a Budapest díszpolgára címet.

Forrás: Facebook2025. 11. 17. 13:02
„Szívből örülök, hogy Wachsler Tamás – akit posztumusz kitüntetésre javasoltunk – megkapta a Budapest díszpolgára címet. Kivételes ember volt, aki a rendszerváltás utáni magyar közélet egyik meghatározó alakjaként maradandót alkotott” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Wachsler Tamás. Forrás: Facebook

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felidézte:

először országgyűlési képviselőként, később a Kossuth tér újjáépítésének irányítójaként, valamint a nemzeti emlékezetpolitika formálójaként tett sokat Magyarországért. 

„Munkássága ma is példaként szolgál számunkra, és arra ösztönöz bennünket, hogy továbbra is elkötelezetten dolgozzunk hazánkért” – hangsúlyozta. 

Szentkirályi emlékeztetett: Wachsler Tamás, a Steindl Imre-program vezérigazgatója idén tavasszal, hatvanévesen hunyt el. Életműve, közéleti elhivatottsága, valamint az a munka, amellyel gazdagította Budapest kulturális és történelmi arculatát, méltóvá teszi őt arra, hogy a főváros díszpolgáraként tartsuk számon.

Wachsler Tamás 1965-ben született Miskolcon egy négygyermekes családban. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1984-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Egyéves sorkatonai szolgálata után 1985-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának hallgatója lett, ahol 1993-ban szerzett diplomát. 1988 áprilisában elsők között lépett be a Fiatal Demokraták Szövetségébe, a műegyetemi csoport alapító tagja és vezetője volt. 1989 augusztusában részt vett a prágai Vencel téren tartott antikommunista tüntetésen, majd nyolc napig éhségsztrájkot folytatott Csehszlovákia budapesti nagykövetsége előtt, így tiltakozva a tüntetés szétverése és a részt vevő magyar fiatalok őrizetbe vétele ellen.

Az 1990-es magyarországi országgyűlési választáson a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi listájáról szerzett mandátumot, az Országgyűlés alakuló ülésén korjegyző volt. A honvédelmi bizottság és a nemzetbiztonsági bizottság tagja, majd utóbbinak 1993-tól 1994-ig elnöke volt. Tagja volt az Észak-atlanti Közgyűlésben dolgozó magyar országgyűlési delegációnak, ahol részt vett a védelmi bizottság tevékenységében, majd az Észak-atlanti Közgyűlés akkori egyetlen kelet-európai jelentéstevője lett. 1993-ban a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökévé választották. 1998-tól 2000-ig a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, majd visszatért eredeti szakmájához, és a Budapest Aréna projektigazgatója lett. 

2006-ban visszavonult a politikától, és építészmérnökként dolgozott. 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként irányította a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének építészeti megújítását. A nemzet főterének és az Országház látogatóközpontjának átadása után a Wellisch-palota és a Balassi Bálint utcai Tisza Lajos-irodaház rekonstrukcióját, majd a Szabad György-irodaház megépítését irányította. Nevéhez fűződik a Vértanúk tere helyreállításának irányítása, valamint építészeti ötletgazdája volt a nemzeti összetartozás emlékhelyének.

 

Borítókép: Wachsler Tamás (Fotó: MTI)

