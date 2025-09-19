Szentkirályi AlexandraKapu TiborProf Dr Bagdy EmőkeBudapestWachsler Tamásdíszpolgár

Három érdemes személyt javasol a Fidesz Budapest díszpolgárának

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán jelentette be: Wachsler Tamás posztumusz, továbbá Bagdy Emőke és Kapu Tibor is méltó a főváros legnagyobb elismerésére.

2025. 09. 19.
A Fidesz három kiváló személyt terjesztett elő Budapest díszpolgári címére – jelentette be Szentkirályi Alexandra Facebook-posztjában. 

Posztumusz elismerésre javasolják Wachsler Tamást, aki a rendszerváltás utáni közéletben, majd a nemzeti emlékezetpolitika alakítójaként maradandót alkotott. A főváros vezetésének figyelmébe ajánlják továbbá Bagdy Emőkét, a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakját, valamint Kapu Tibort, hazánk második űrhajósát, aki példát mutat kitartásból, szakmai felkészültségből és hazaszeretetből. 

A kormánypárt bízik benne, hogy Karácsony Gergely és a többi párt is támogatja a jelöléseket.

Amint lapunk is beszámolt róla, Gulyás Gergely Kristóf is felhívta a figyelmet közösségi oldalán „Budapest idén egy újabb példaképpel lett gazdagabb”. A kormánypártok fővárosi képviselője emlékeztetett: Kapu Tibor gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáit, majd az autóiparban, a gyógyszeriparban és az űrbéli sugárvédelem területén gyűjtött tapasztalatot. Mint írta, munkája túlmutat a tudományos eredményeken: a magyar fiatalok számára bizonyíték arra, hogy kitartással, szakértelemmel és hazaszeretettel a nemzetközi tudományos élvonalba is el lehet jutni. 


