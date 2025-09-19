Kapu TiborHUNOR Magyar Űrhajós ProgramBudapest díszpolgáraűrhajózáselismeréstudomány

Budapest díszpolgárává avathatják Kapu Tibort

Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője azt javasolja, hogy avassák Budapest díszpolgárává Kapu Tibort.

2025. 09. 19. 12:55
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztőség
„Budapest idén egy újabb példaképpel lett gazdagabb” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Kristóf. A kormánypártok fővárosi képviselője emlékeztetett: Kapu Tibor gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáit, majd az autóiparban, a gyógyszeriparban és az űrbéli sugárvédelem területén gyűjtött tapasztalatot.

Mint írta, munkája túlmutat a tudományos eredményeken: a magyar fiatalok számára bizonyíték arra, hogy kitartással, szakértelemmel és hazaszeretettel a nemzetközi tudományos élvonalba is el lehet jutni.

Szakmai kiválósága, a hazai űrkutatási hagyomány megújítása, valamint példamutató életútja méltóvá tette arra, hogy Budapest díszpolgára legyen

– zárta bejegyzését a politikus.

Borítkép: Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós (Fotó: MTI/Soós Lajos)


