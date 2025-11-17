kibercsalásGoogleeljárásGVH

Hatalmas a kár, a GVH a Google felelősségét vizsgálja

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a Google-lal szemben. A gyanú szerint a technológiai vállalat hirdetési platformján keresztül adathalász csalók fizetett hirdetésként, a találati listák élén tudtak megjelenni, visszaélve az MBH Bank nevével. A hatóság szerint a cég nem a szakmai gondosság elvének megfelelően járt el, amivel hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fogyasztóktól kicsalják banki adataikat.

2025. 11. 17. 12:41
Mesterséges intelligenciával is harcol a jegybank a kibercsalások ellen Fotó: Shutterstock
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a Google Írországban bejegyzett leányvállalatával szemben, mert a gyanú szerint a cég nem járt el a szakmai gondosság követelményeinek megfelelően a Google Ads hirdetési platformjának működtetése során. A hatóság azt követően lépett, hogy az MBH Bank nevével visszaélő csalók adathalász célú, hamis banki weboldalai fizetett hirdetésként jelenhettek meg a Google keresőjében.

A Google felelősségét is vizsgálja a GVH az online csalókkal kapcsolatban. /Fotó: MATTHIAS BALK / DPA
Hamis hirdetéseket használtak megtévesztésre a csalók

A hivatal gyanúja szerint a globális technológiai vállalkozás 2025. március 15-től kezdődően valószínűsíthetően nem ellenőrizte megfelelően, hogy a megjelenő adathalász hirdetések megfelelnek-e a saját belső irányelveinek és a jogszabályi előírásoknak. 

Emellett a GVH szerint a Google vélhetően elmulasztotta az adathalász domainekhez tartozó fiókok időben történő letiltását is, holott fel kellett volna ismernie azok veszélyességét, és meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket a további megtévesztések megelőzése érdekében.

A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy amennyiben egy felhasználó az MBH Bankkal kapcsolatos kulcsszavakra, például az „MBH netbank” kifejezésre keresett rá, a találati lista élén, kiemelt pozícióban olyan megtévesztő hirdetések jelentek meg, amelyek hamis banki weboldalakra (mint például mbhbank.nu vagy mhbbauk.com) vezettek. Ezek a fizetett hirdetések megelőzték az MBH Bank hivatalos weboldalára mutató, valódi linkeket is. A GVH álláspontja szerint ez a kereskedelmi gyakorlat alkalmas lehetett arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg, ezzel pedig a Google valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályokat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul, amelyre a törvény három hónapot biztosít, ami indokolt esetben meghosszabbítható.
Az ügy jelentőségét mutatja, hogy az online és kibercsalások egyre komolyabb problémát jelentenek. A hazai bűnügyi statisztikákban folyamatosan nő az ilyen típusú bűncselekmények aránya, így ezek visszaszorítása kiemelt fogyasztóvédelmi kérdés. 

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint csak 2024-ben az online visszaélések és adathalász kibercsalások több mint harmincmilliárd forint kárt okoztak a magyar lakosságnak.

 

A kiemelt kép illusztráció (Forrás: Shutterstock)

