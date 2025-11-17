Bóka János szerint az EU már háborús logika mentén gondolkodik

Az Európai Bizottság és az európai uniós tagállamok jelentős része továbbra is háborús logika szerint gondolkodik, és az asztalon lévő uniós javaslatok célja továbbra is az, hogy Ukrajna erőltetett ütemben, lehetőség szerint 2030-ig bekerüljön az EU-ba – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben. Bóka János szerint azonban végső soron a kérdés továbbra is az, hogy megakadályozható-e, hogy az Európai Unió belesodródjon a háborúba.

Bóka János szerint Brüsszel már háborús gondolkodásra állt át

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az EU-tagállamok európai uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka elmondta: a hétfői tanácsülésnek két kiemelt témája van – a decemberi, nagy jelentőségű uniós csúcs előkészítése, valamint a következő hétéves uniós költségvetési keret második, politikai szintű vitája. Hangsúlyozta, hogy ezek „rendkívül összetett jogi, technikai és politikai kérdések”, ugyanakkor a fő dilemmák egyszerűen megfogalmazhatók.

A kérdés az, hogy sikerül-e megakadályozni, hogy az Európai Unió belesodródjon a szomszédságában zajló háborúba, és sikerül-e elérni, hogy az európai adófizetők pénze ne vándoroljon Ukrajnába

– fogalmazott.