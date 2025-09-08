Orbán Viktor figyelmeztetett: Az EU következő költségvetése lehet az utolsó

„Az Európai Unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Ha ez így megy tovább, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye” – mutatott rá közösségi oldalán a miniszterelnök. Bejegyzésében Orbán Viktor a kötcsei beszédéből idézett, amelyben rámutatott: az EU létrehozásakor az volt az egyik cél, hogy az egy világpolitikai és világgazdasági tényező legyen.

Emlékeztetett: „a terv az volt, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét Lisszabontól Vlagyivosztokig, amely magába foglalja Oroszországot, az Egyesült Királyságot, Törökországot, a Kaukázust és a Balkánt is. De ez nem sikerült. Helyette az Egyesült Királyság kilépett, az oroszok hátat fordítottak, a törököket pedig otthagytuk a szürke zónában” – húzta alá, majd feltette a kérdést: „Miért nem sikerült a nagy európai terv?”

Kifejtette: az Európai Unió 30 évvel ezelőtt még nem volt más, mint közös piac. „Az volt a gondolat, hogy ebből a közös piacból csináljunk egy gazdasági és politikai uniót. Ennek a létrehozására a kiválasztott eszköz a közös pénz volt. Ha van közös pénzünk, lesz közös költségvetésünk, ha van közös költségvetésünk, lesz közös államunk, így létrehozva az Európai Egyesült Államokat” – írta, majd hozzátette: ez pedig azért bukott meg, mert miközben van közös monetáris, nincsen közös költségvetési politika.

Nem lehet közös monetáris politikád közös költségvetési politika nélkül. Ez megreccsen, elhasad, és hosszú távon nem tud így maradni

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy még hátravan a 2028–35-ös európai uniós költségvetés megalkotásának feladata. Figyelmeztetett: ha sikerül is elfogadni ezt a költségvetést – ami felől komoly kétségeink lehetnek –, akkor ez lesz az Európai Unió utolsó hétéves költségvetése. Szerinte azután az eurózóna fel fog bomlani.

„Van-e ebből kiút? Elméletben van, de ahhoz az Európai Uniót alapjaiban kell újraszervezni. Ma a szétfeszítő erők egyre gyarapodnak, az összetartó erők pedig egyre fogynak. Egy átszervezéssel meg lehet fordítani, hogy a tagállamok többségének érdeke legyen bent maradni az unióban, és le lehet csökkenteni azoknak a számát, akik abban lesznek érdekeltek a következő tíz évben, hogy az unió szétessen” – zárta gondolatait a miniszterelnök.