Orbán ViktorKötcseEurópai Unió

Orbán Viktor figyelmeztetett: Az EU következő költségvetése lehet az utolsó

Még hátravan a 2028–35-ös európai uniós költségvetés megalkotásának feladata. Ha sikerül is elfogadni ezt a költségvetést, akkor ez lesz az Európai Unió utolsó hétéves költségvetése – erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzésében kötcsei beszédéből idézett, amelyben rámutatott: elméletben ez elkerülhető, de ahhoz az egész szövetséget újra kell szervezni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 15:06
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az Európai Unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Ha ez így megy tovább, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye” – mutatott rá közösségi oldalán a miniszterelnök. Bejegyzésében Orbán Viktor a kötcsei beszédéből idézett, amelyben rámutatott: az EU létrehozásakor az volt az egyik cél, hogy az egy világpolitikai és világgazdasági tényező legyen. 

Emlékeztetett: „a terv az volt, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét Lisszabontól Vlagyivosztokig, amely magába foglalja Oroszországot, az Egyesült Királyságot, Törökországot, a Kaukázust és a Balkánt is. De ez nem sikerült. Helyette az Egyesült Királyság kilépett, az oroszok hátat fordítottak, a törököket pedig otthagytuk a szürke zónában” – húzta alá, majd feltette a kérdést: „Miért nem sikerült a nagy európai terv?”

Kifejtette: az Európai Unió 30 évvel ezelőtt még nem volt más, mint közös piac. „Az volt a gondolat, hogy ebből a közös piacból csináljunk egy gazdasági és politikai uniót. Ennek a létrehozására a kiválasztott eszköz a közös pénz volt. Ha van közös pénzünk, lesz közös költségvetésünk, ha van közös költségvetésünk, lesz közös államunk, így létrehozva az Európai Egyesült Államokat” – írta, majd hozzátette: ez pedig azért bukott meg, mert miközben van közös monetáris, nincsen közös költségvetési politika. 

Nem lehet közös monetáris politikád közös költségvetési politika nélkül. Ez megreccsen, elhasad, és hosszú távon nem tud így maradni

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy még hátravan a 2028–35-ös európai uniós költségvetés megalkotásának feladata. Figyelmeztetett: ha sikerül is elfogadni ezt a költségvetést – ami felől komoly kétségeink lehetnek –, akkor ez lesz az Európai Unió utolsó hétéves költségvetése. Szerinte azután az eurózóna fel fog bomlani.

„Van-e ebből kiút? Elméletben van, de ahhoz az Európai Uniót alapjaiban kell újraszervezni. Ma a szétfeszítő erők egyre gyarapodnak, az összetartó erők pedig egyre fogynak. Egy átszervezéssel meg lehet fordítani, hogy a tagállamok többségének érdeke legyen bent maradni az unióban, és le lehet csökkenteni azoknak a számát, akik abban lesznek érdekeltek a következő tíz évben, hogy az unió szétessen” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei találkozón (Fotó: MTI/Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu