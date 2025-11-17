Orbán ViktorgyászMagyar Kereskedelmi és Iparkamara

Orbán Viktor: Fel kell állni, és menni tovább. Hajrá, magyarok! + videó

Vasárnap este nemzeti tizenegyünk 3-2-re kikapott a magyar–ír meccsen, így hazánk lemaradt a pótselejtezőt érő második helyről, ezzel pedig a világbajnokságról. A magyar csapat veresége kapcsán hétfőn délelőtt Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben arról kérdezik, hogy a gyászfeldolgozás hányadik szakaszában jár.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 12:19
Orbán Viktor Forrás: Facebook
– Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog – mondta a videóban a miniszterelnök, majd hozzátette: 

– Az életben vannak igazságtalan dolgok. Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok.

Majd zárásul megjegyezte:

– Fel kell állni, és menni tovább. Hajrá, magyarok!

Egy hétfő reggeli bejegyzésében azt írta: „Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van.”

A miniszterelnök ezután tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, akivel közösen tizenegy, a kis- és középvállalkozások életét megkönnyítő döntést jelentettek be.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


