Orbán Viktor: Fel kell állni, és menni tovább. Hajrá, magyarok! + videó

– Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog – mondta a videóban a miniszterelnök, majd hozzátette:

– Az életben vannak igazságtalan dolgok. Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok.

Majd zárásul megjegyezte:

– Fel kell állni, és menni tovább. Hajrá, magyarok!

Egy hétfő reggeli bejegyzésében azt írta: „Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van.”

A miniszterelnök ezután tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, akivel közösen tizenegy, a kis- és középvállalkozások életét megkönnyítő döntést jelentettek be.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)