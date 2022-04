Elektromos buszok érkeznek Komáromból

Amikor 2017-ben felavatták a komáromi gyárat, a menedzsment jelezte, hogy elsősorban európai megrendelésekre számítanak. A BYD villanybusza sikeres is lett, hiszen ezerszámra értékesítették Norvégiától Spanyolországig sok országban. A hazai megrendelések azonban lassan születtek meg, egy-két darabos tesztvásárlások után a közelmúltban két vidéki nagyváros is tíz-tíz darabos flotta beszerzése mellett döntött. A BYD első európai gyártóüzeme, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. számára azonban most

új fejezet kezdődött, hiszen 48 elektromos buszra kapott megrendelést Magyarország legnagyobb közúti közlekedési vállalatától, a Volánbusztól.

A 12 méter hosszú BYD eBusz elektromos buszokat még az idén átadják a Volánbusznak, hogy öt magyarországi városban, Győrött, Zalaegerszegen, Szolnokon, Szegeden és Egerben helyezzék üzembe – olvasható az Electrive.com szakmai oldalon.

A komáromi gyártó elektromos járműve Pécsett Fotó: Pécsi Napló/Laufer László

Az elektromos járműveket a BYD vas-foszfát akkumulátoraival szerelték fel. A 343 kWh kapacitású akkumulátor optimális esetben 300 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé egyetlen töltéssel. A BYD szerint az új elektromos buszokon az akkumulátor hőkezelési rendszere is megtalálható lesz, amely szerintük extrém időjárási körülmények között is bizonyítottan megbízható.

Noha ez a BYD eddigi legnagyobb magyarországi elektromosbusz-rendelése, de a gyártónak nem ez az első: a Volánbusz Zrt. már birtokol két 12 méteres eBusz-t, amelyek közül az egyiket 2018-ban szállították Salgótarján önkormányzatának, a másikat 2021-ben Komárom városába. Ez utóbbit a határon átnyúló, Dunán átívelő buszjáratok üzemeltetéséhez vetették be, és a szomszédos szlovákiai Komáromba közlekednek.

A magyar kormány 36 milliárd forint kerettel indította el a Zöldbusz programot a vidéki városok helyi autóbusz-flottáinak minőségi fejlesztésére, és a kezdeményezést most a 25 ezer fő alatti településekre is kiterjesztik. Ez azt jelenti, hogy hamarosan újabb 350 elektromos busz beszerzésére írnak ki új pályázatot.

A BYD világszerte értékesített elektromos hajtású buszainak száma mára meghaladja a 70 ezret. A kínai gyártó kontinensünkön két gyáregységet működtet, Komáromban és a franciaországi Beauvais-ban, mostanáig pedig már több mint 1300 darab tisztán elektromos hajtású autóbuszt értékesített az európai piacon. A teljes hosszban alacsony padlós, kialakítástól függően 64–82 fő befogadására alkalmas, három kétszárnyas ajtóval ellátott buszok vezető- és utastere egyaránt légkondicionált.

Borítókép: a Volánbusz népligeti pályaudvara (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)