Kettős szorításban a kertészetek

A hazai zöldség- és gyümölcstermeléssel foglalkozó gazdaságoknak is komoly nehézséget jelent, hogy a költségeik az elmúlt időszakban korábban nem látott magasságokba emelkedtek.

Az idén húsz százalékkal megemelt bérek nőttek a legkisebb mértékben, minden más költségtényező nagyobb arányban ment feljebb: a műtrágya a többszörösére drágult, a növényvédő szerek 20-40 százalékkal emelkedtek, az energiaárak az egekbe szöktek

– hívta fel lapunk figyelmét Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a Fruitveb elnöke. A szakember szerint a termelési költségek egy év leforgása alatt összességé­ben 25-50 százalékkal kúsztak feljebb, mindez áremelkedést vetít előre a hazai zöldség- és gyümölcspiacon.

Csakhogy ezen termékek árát a költségek helyett legtöbbször az időjárás és a betakarított mennyiség befolyásolja. Az idei terméseredményekre vonatkozóan korai lenne jóslatokba bocsátkozni. A tavaszi fagyok egyelőre megkímélték az ültetvényeket, egyedül a kajszibarack esetében jelentkezett lokális jellegű virágkár. Május köze­péig azonban nem lehetnek nyugodtak a termelők, jöhet még lehűlés, ami kárt tehet a gyümölcsösökben. A fagy mellett az aszálytól is tartani kell, ahogyan sajnos az elmúlt években a jég és a viharok is visszatérő vendégei voltak a hazai ültetvényeknek.

Akár jó termésünk is lehet az idén, ezt azonban csak május közepén, a fagyveszélyes időszak elmúltával lehet értékelni

– jegyezte meg Apáti Ferenc. Az árakkal kapcsolatban elmondta: mindenki biztosra veheti, hogy a hat-nyolc évvel ezelőtti alacsony árszint már soha nem jön vissza, azt azonban egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy mennyibe kerülnek majd a szezonális gyümölcsök az idén. Ha nem lesznek fagykárok, és Európa-szerte jó lesz a termés, akkor hiába magasak a termelési költségek, alig emelkednek az árak. Sőt az is előfordulhat, hogy olcsóbban kerülhetnek piacra a termények, mint tavaly, amikor a rossz termés felfelé hajtotta az árakat.

Ha viszont idén is lefagy a gyümölcs, és nem lesz kínálat, akkor több tíz százalékos drágulásra kell számítani. Sőt ha lefagy a termés, a gazdák nem tudnak majd mit eladni.

Az árakat a termés mellett az orosz–ukrán háború kifutása, illetve az Oroszországgal szembeni szankciók is befolyásolhatják. Bár az európai uniós zöldség- és gyümölcskereskedelemnek nem jelentett különösebben nagy érvágást, hogy nem lehet az orosz piacra exportálni, hiszen ott már eddig is embargó volt életben az uniós árukkal szemben. A háború kitörésekor azonban a belorusz piac is bezárt, így az a mennyiség, ami Belaruszba, illetve onnan az orosz piacra került, az most az EU-ban ragad, ami lefelé nyomhatja az árakat. Ám ennél is sokkal nagyobb kockázata van annak, hogy a török gyümölcsöt is kitiltják Oroszországból. Ha ez bekövetkezik, akkor jelentős mennyiségű áru maradhat a nyakukon, ami európai uniós túlkínálathoz vezethet.

– Ennek hatása természetesen attól függ, hogy mekkora lesz a termés. Ha jó termést tudnak betakarítani az európai gazdák, akkor komoly nehézséget okozhat nekünk, hogy a lengyelek mellett a törökök sem tudnak keletre szállítani. Ha viszont a fagyok megtizedelik a termést, akkor ezt a nyomást nem fogjuk érezni – tette hozzá a Fruitveb elnöke.

Borítókép: A tavaszi fagyok egyelőre megkímélték az ültetvényeket (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)