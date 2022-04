Miért erősödik a rubel?

A háború megindításakor érthető módon gyengülni kezdett a rubel, de még nem nagymértékben, mivel rövid háborúra számítottak, jelentősebb szank­ciók nélkül. A szankciók azonban a korábbiaknál jóval erősebbek voltak, a háború elhúzódni látszott, ezért

az orosz állam és jegybank korlátozta a rubel átválthatóságát, egyúttal megemelte a kamatát.

A lakosság átmenetileg nem vásárolhatott eurót vagy dollárt, devizaszámláról is csak korlátozottan vehettek fel, és mára már enyhültek az intézkedések, a megmaradt korlátozások is szigorúak.

A tőzsdét bezárták, külföldiek nem tudtak orosz eszközökkel kereskedni, sőt a szankciók is részben tiltják ezt. A rubel nemzetközi piaca így elhalt, a belföldi piacon pedig csökkent a résztvevők száma, ráadásul a vállalatokra is korlátozásokat vezettek be: az importhoz engedélyt kell kérni a devizavásárlásra, az exportőröknek pedig a befolyt deviza nagyobb hányadát kötelezően rubelre kell váltaniuk. A beszűkült piacon értelemszerűen megnő a jegybank jelentősége,

így az árfolyamot is a szokásosnál jóval nagyobb mértékben tudja az általa kívánatos szintek felé terelni.

Az erős rubelárfolyamhoz azonban, még ha csak korlátozott is a piac, szükség van megfelelő devizakínálatra. Ez adott, hisz a kőolaj és a földgáz exportja egyelőre zavartalan, ráadásul az árak is magasak, miközben az import visszaesett a szankciók miatt. Így a kereskedelmi mérleg még inkább többletes, az energiahordozókból származó bevételeket viszont most nem a jóléti alapokba irányítják, hanem közvetlenül finanszírozzák belőle a költségvetés kiadásait, melyek többsége rubelben keletkezik, így a deviza jelentős részét rubelre váltják.