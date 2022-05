A terveknek megfelelően halad a BMW gyár építése

Továbbra is a tervek szerint halad a debreceni nyugati ipari övezetben a BMW gyárának építése. Mint korábban az óriáscég vezetése bejelentette, júniusban az alapkő lerakásával megkezdődik maguknak a gyárépületeknek az építése. Az első elektromos meghajtású járművek 26 hónap múlva gördülnek le a futószalagról.

Ezt megelőzően nagy munkát végeztek a hatalmas területen, amelynek már az év elején megoldották a közúti kapcsolatát is az M35-ös autópályával is. A vasúti kapcsolat kiépítésére az ipari park megállóhelyén és konténertermináljának területén hét, egyenként 750 méter hosszú, nagy teherbírású rakodóvágányt építettek ki azok alépítményeivel és vízelvezető rendszereivel együtt. Építik a rakodóterületeket és a MÁV üzemi épületét is Macs állomás területén. Itt lesznek a speciális vasúti berendezések és itt áll majd a személyzeti iroda is.

A gazdasági övezet feltárását lehetővé tevő BMW körút keleti és déli szakaszának műszaki átadása is megtörtént, 4,6 kilométer közutat adva át a használóknak, köztük a macsiaknak, akik már használhatják is a bekötő utat.. A déli rész körforgalom közelében négy autóbuszmegálló épült, amely a gyár forgalmán kívül a tömegközlekedést is szolgálja majd. A gyártelep kerékpáron is megközelíthető majd. Ennek nyomvonalában kétezer köbméter útalapot terítettek el, a padka feltöltését követően két réteg aszfaltburkolat került az útra. A leendő zöldterületekre helyezett humuszrétegben 35 ezer cserjét ültettek el.

Borítókép: Futószalag mellett dolgoznak a BMW-csoport gyárában Lipcsében (Fotó: AFP/Europress)