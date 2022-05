Biztonságosak a zöldségek és a gyümölcsök

Nem szennyezettek a hazai, illetve az európai zöldségek és gyümölcsök – hívta fel a figyelmet közös közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB).

A két szervezet ezzel arra a korábban több sajtóorgánumban megjelent hírre reagált, miszerint az európai, illetve a magyar gyümölcsök káros növényvédő szerekkel, vegyszerekkel szennyezettek. Ezzel szemben a valóság, hogy az EU növényvédelmi előírásai a legszigorúbbak, a fogyasztóknak nincs okuk félelemre.

A FruitVeb jelezte: a növénytermesztésben használt növényi gyógyszerek engedélyezésének és felhasználásának szabályait az Európai Unió évek óta folyamatosan szigorítja. Ez a világon a legszigorúbb engedélyezési rendszer, melynek célja, hogy a legkisebb kockázatokat is elkerüljük. Fajonként és hatóanyagonként nagyon szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak a megengedett hatóanyag-maradék szintjére. (Ez az a hatóanyagszint, amely az emberi egészséget abszolút nem veszélyezteti.)

A szakmaközi szervezet felhívta a figyelmet arra a tényre is, miszerint ezen készítmények nélkül szinte lehetetlen zöldséget és gyümölcsöt előállítani, mert a kórokozók és kártevők tömege pusztítaná el azokat. A humán gyógyászatban alkalmazott, gyakran teljesen hasonló szerek is kémiai vegyületekből állnak, amik aztán meghatározott idővel kiürülnek a szervezetünkből. Ez ugyanígy történik a növények esetében is. Ezek a növényi gyógyszerek is lebomlanak, mire a fogyasztókhoz kerülnek az élelmiszerek.

– Valóban vannak olyan zöldség-gyümölcs tételek, amelyekben a határérték alatti, elhanyagolható mennyiségű hatóanyag még található, de az messze a jogszabályilag előírt szint alatt van. Az ilyen mintákat nem lehet túlzóan szennyezettnek tekinteni – jegyezte meg a FruitVeb.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a védelem hiányában megfertőződött növényeken megjelennek a fertőzést okozó patogén gombák, melyek másodlagos anyagcseretermékei az emberekre és állatokra nézve is nagyon veszélyes toxinok. Ezek sokkal veszélyesebbek az egészségünkre, mint a kifogásolt anyagok.

– Nem tudjuk elfogadni az alaptalan, szakmaiatlan, túlzó és általánosító kijelentésekkel teli cikkeket. Azok félrevezetik a fogyasztót, és számottevő erkölcsi és anyagi károkat okoznak a tisztességes kertészek széles tömegének – emelte ki a szakmaközi szervezet. Majd hozzátette: a termelők nap mint nap azon fáradoznak, hogy – a káros időjárási hatások miatti növekvő termelési kockázatok, a munkaerőhiány és a termelési költségek jelentős növekedése ellenére – minőségi élelmiszer kerüljön a fogyasztók asztalára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)