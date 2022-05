Fenntartható és innovatív magyar dizájntermékek

Második alkalommal indította el design LAB inkubációs programját a Magyar Divat- & Designügynökség (MDDÜ), az új termékek az idei év első negyedévére készültek el. A programnak köszönhetően hét gyártó-tervező páros kapott támogatást, hogy a gyártói tapasztalatot és a formatervezői kreativitást új termékfejlesztésben ötvözzék. A hat hónapos gyártási folyamatot követően kifejezetten innovatív, szériaérett termékek születtek – adta hírül az MDDÜ. Többek között újrahasznosítható alkatrészekből készült szobainas, banánlevél huzattal ellátott bútorcsalád, szénszál erősítésű kompozit asztal, sőt kortárs képzőművészeti ihletésű közületi ülőbútorok készültek el, amelyek nemcsak fenntarthatók, hanem hazai és nemzetközi piacon egyaránt versenyképesek lehetnek.

A design LAB inkubációs program elsődleges célja, hogy elősegítse a kollaborációk létrejöttét a szektor szereplői, a gyártók és a tervezők között, illetve erősítse és korszerűsítse a hazai gyártói hátteret.

A program nagy hangsúlyt fektet a gyártásfejlesztésre, az iparág versenyképességének növelésére és az ágazat exportjának ösztönzésére. A programra a gyártók és a tervezők egy közösen beadott pályamunkával jelentkezhettek, az együttműködések létrejöttét az MDDÜ most is egy kapcsolatépítő esemény, a Speed Dating megrendezésével segítette. A design LAB programjára 35 pályázat érkezett, a legtöbb munka fókuszában fenntartható dizájntermékek ötletei álltak. A szakmai zsűri döntése értelmében végezetül hét gyártó-tervező páros nyerte el a támogatási keretet, és kezdhették meg termé­keik gyártását.

A tavalyi termékeket Budapesten és két nemzetközi dizájnvásáron is bemutattuk, ahol világosan láttuk, hogy elérik, sőt akár felül is múlják a külföldi versenytársak által nyújtott színvonalat. Büszkén állítjuk, hogy a tavalyi és az idei alkotások is egyértelműen erősítik Magyarország regionális dizájnipari pozícióját, és hozzájárulnak az országimázs erősítéséhez. A kreatívszektor nagy hozzáadott értéke mellett újszerű technológiáival példamutató értékű az innovációban és a fenntartható gazdaság megteremtésében. Úgy gondolom, hogy az elkészült több mint nyolcvan dizájntermék jól példázza ezt az elvet, és hűen tükrözi, milyen kreatívan tudnak gondolkozni magyar gyártóink és tervezőink

– mondta Baka-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója.

Az MDDÜ nemcsak a termékek fejlődésében ad támogatást a gyártó és tervező párosoknak, hanem azok utóéletét is támogatni kívánja. Az ügynökség folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több hazai és nemzetközi kiállításon, valamint dizájnplatformon jelenhessenek meg a program során született alkotások. A design LAB inkubációs program sikerességét méltatja, hogy a magyar 360 Design Budapest, a párizsi Maison & Objet és a közel-keleti Dubai Dowtown Design vásár mellett a VIA francia dizájn­intézet felajánlotta, hogy a termékeket bemutathatják a Paris Design Weeken, ami kivételes lehetőség volt az alkotóknak – közölte az ügynökség.

Gyártásra várva Az Árkossy Bútor Kft. és Horváth Máté közreműködésének köszönhetően jött létre a Jean inas. A Flaar Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. és Juhos Lehel közös munkájának eredménye a Horizon szénszál erősítésű kompozit asztal. A Kárpitos Partner Group Bt. és Hevesi Annabella nevéhez fűződik a Dedas moduláris ülőbútorcsalád, melynek megalkotását Lantos Ferenc zománcművészete inspirálta. A Meshlin Composit Zrt. és Temesi Apol a Sound Wool akusztikai panel kialakításán dolgozott, amely termékcsalád a hazai és regionális gyapjúmaradékokat éleszti újra saját technológia alkalmazásával. A Rotte Kft. és Kele Sára közös projektje a CoTangens bútorcsalád, mely a nagy sikerű Tangens bútorcsalád testvére, kültéri használatra tervezve. A SIXAY Bt. és Horváth Máté kollaborációja az Upp! ergonomikus irodabútor család, amelynek célja egy olyan ökologikus, ergonomikus, barátságos, ember- és természetközeli munkakörnyezet létrehozása, ahol az irodai munka egészségesebb és kellemesebb hangulatban történik. Az Üvegmanufaktúra Kft. és a Position Collective létrehozta a Cel lámpacsaládot, amely gyakorlatilag egy olyan függesztékekből álló lámpacsalád, amely magyarországi kézi megmunkálású fújt üvegtechnológián alapul, és hazánk egyik utolsó üvegmanufaktúrájában készítik el.

Borítókép: Az Árkossy Bútor Kft. és Horváth Márk közös alkotása (Fotó: HFDA)