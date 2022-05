Tervezhetetlen lett a legtöbb fejlesztés

Az ingatlanpiaci kilátásokat a Covid már kevésbé árnyékolja be, de újabb, nem enyhülő problémákkal kell szembenézni – közölte lapunkkal a Property Market ingatlanfejlesztő cég. Schrancz Mihály ügyvezető igazgató szerint az Ukrajna elleni háború, az infláció és az ellátási láncok akadozása óriási kockázatot jelentenek az egész piacnak.

Az építőanyag-piac globális, a nemzetközi építőanyagtrendek határozzák meg itthon is az árakat. Mivel a legtöbb építőanyagot importból szerezzük be, nagy az ellátásbeli és árbeli kitettségünk is. A gyorsuló infláció kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné teszi a fejlesztéseket, az emelkedő kamatkörnyezet pedig tovább drágítja a finanszírozást, így a kisebb cégek eltűnhetnek a piacról

– vélekedett Schrancz Mihály, hozzátéve, hogy a kiszámíthatatlanság miatt radikálisan vissza fog esni a kereslet. Az irodapiaci kilátásokat nagyban befolyásolja, hogy rendkívül megnövekedtek a belső kialakítási költségek és a bérleti díjak, óriásiak az energiaszámlák, átrendeződtek a bérlői szokások.

A leggyorsabban és legjobban fejlődő ingatlanfejlesztési terület továbbra a logisztika, mert a Covid alatt nagy teret nyert az e-kereskedelem.

A harmadik legnagyobb hazai fejlesztőcégnek számító Property Market talán leginkább a BudaPart gigaprojektről ismert. A 2015-ben megkezdett városrészfejlesztés első két ütemét már lezárták, az első két irodaépületet és az első öt lakóházat vehették eddig birtokba a lakók és a bérlők.

