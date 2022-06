Itthon is hódít a miniház-őrület + videó

„A magyar design világszínvonalú” – hallhattuk többször is a száz százalékban magyar tervezésű és kivitelezésű Kabinka bemutatásakor Huszár Andrástól, a Hello Wood építész stúdió ügyvezetőjétől, aki a projekt egyik alkotója és megálmodója. Erről a Mediaworks Hírcentruma is meggyőződhetett, hiszen a kiállított miniatűr lakóház, a Kabinka otthonos, rendezett és a kreatív megoldások gyűjtőhelye.

Fotó: Bősz Alexandra

Kabinka, a tiny house

A Kabinkát az úgynevezett tiny-house, vagyis a miniház-mozgalom hívei ihlették. A nevükhöz híven ezek a házikók pontosan olyanok, mint az átlagos házak, csupán jóval kisebbek. A pici méret egyik funkciója, hogy a házikó gyorsan és könnyen megépíthető, olcsóbb, környezettudatosabb. Ez az apró faépület működhet nyaralóként, munkaállomásként, meeting szobaként, vagy vendégházként is.

A Kabinka azért is különleges, mert nem csupán praktikus, de a hazai tervezők munkájának köszönhetően nagyon otthonos és belül is mutatóssá varázsolható. A Kabinka-projekt egyik célja, hogy lehetőséget biztosítson a hazai formatervezőknek, hogy felhívják a közönség figyelmét munkáikra.

Magyar tervezés

A Kabinka megálmodója, a Hello Wood építész stúdió leginkább fenntartható anyagokkal, így fával dolgoznak. Főként tartós és egyedi installációkat, pop-up épületeket terveznek és kiviteleznek a kisebb méretű szálláshelyektől egészen az 1000 m2-es fesztivál helyszínekig. A cég célja a Kabinka megalkotásával a praktikus, minőségi téralkotás.

A Mediaworks Hírcentrumának adott interjújában Huszár András arról is beszélt, hogy a Kabinka ötlete a koronavírus-járvány időszakában született. Olyan házakat akartak létrehozni, amely által az emberek úgy tudnak elvonulni, hogy közben közelebb kerülnek a természethez.

Mekkora a miniház?

A Kabinka több méretben is gyártható és mivel fa elemekből áll, ezért könnyen alakítható, akár személyre szabottan, a megrendelő kérésétől függően bárhogy felépíthető.

A MaxCity kiállítóteremében az S-es méretű Kabinkát tudtuk megnézni, amelynek alapterülete 14 négyzetméter, az épületen belül található galéria pedig 4,2 négyzetméter. A főbejáraton belépve rögtön a nappaliba érkezünk, ahol egy kis fotel és egy dohányzó asztal is elfér. Innen egy létra vezet a galériába, amely ez esetben a „hálószoba”. A nappaliból nyílik egy minikonyha, egy kisebb folyosón keresztül pedig elérhető a WC és a zuhanyzó-helyiség. A kabin belső tere 2,2 méterszer 5 méter, a belmagasság pedig kerekítve 4 méter. A fekvőgaléria belmagassága 140 cm. A kabinok akár teljes felszereltséggel is szállíthatók.

Magyar tervezők

A Kabinka berendezése a feltörekvő magyar tervezők munkáit dicséri, akiknek az MDDÜ többféle lehetőséget is biztosított, hogy megalkossák és bemutathassák a jövő fenntarható bútorait. Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy kiemelt céljuk a hazai formatervezők támogatása.

A Kabinka-projekt támogatója a MaxCity bútorház, amely az ország legnagyobb bútor és lakberendezési bevásárlóközpontja, és egyben a kiállítás házigazdái. A kabinház berendezésének legnagyobb részét az üzleteikben megvásárolható bútorok és kiegészítők adják.

Ukrajna támogatása „Miután kitört a háború Oroszország és Ukrajna között, sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk segíteni. Végül megtaláltuk a módját” – mondta Huszár András ügyvezető, aki kiemelte, hogy az élelmiszercsomagok és különböző segélycsomagok mellett a Kabinkával is segíteni tudták a kárpátaljaiakat, hiszen a támogatások fogadása, a segélycsomagok átvételével járó adminisztrációs munkához új irodaépületekre volt szükség. Ehhez gyors és praktikus megoldásként küldték el az egyik elkészült Kabinkát.

Borítókép: Az S-méretű Kabinka alapterülete mindössze 14 négyzetméter (Fotó: Bősz Alexandra)