Újabb engedélyt kapott a Paks II. beruházás

– A világot sújtó válságok közül az egyik legsúlyosabb most az energiaellátás válsága. Az elkövetkezendő években azok az országok lehetnek majd biztonságban, amelyek elő tudják állítani saját maguknak az energia jelentős részét – mondta Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Azért építi Magyarország a paksi atomerőművet, hogy 2030-tól a nemzetközi energiapiac mindenfajta bizonytalanságától megszabadulhassunk, és fent lehessen tartani a rezsicsökkentést.

– Ismét fontos mérföldkőhöz érkeztünk az építkezés előkészítése során. A hatóság kiadta a talajszilárdítási engedélyt – jelentette be a miniszter. Ez azért fontos, mert az ilyen létesítményeknél kiemelt szempont, hogy ne süllyedjenek meg, ezért az alattuk lévő talajt meg kell erősíteni. Ezt különböző anyagokkal, de alapvetően cementtel végzik. Közölte azt is, a résfalazási engedély (amit már megkapott a beruházás) és a talajszilárdítási engedély a legfontosabbak a létesítési engedély előfeltételei közül. Az utóbbi megszerzése után indulhat majd a valódi építkezés – mondta Szijjártó Péter, megjegyezve: most az előkészítési munkák kapcsolhatnak magasabb sebességi fokozatba.

Részletek a videóban:

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd