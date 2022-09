Muszáj spórolni, sötétbe borulnak a belga autópályák

Nyugat-Európában is elszálltak az energiaárak, ezért Belgiumban és Franciaországban is ott spórolnak, ahol tudnak. Philippe Henry vallon energiaügyi, mobilitási és infrastrukturális miniszter jelentette be a vallon kormány intézkedését, mely szerint a kevésbé frekventált autópályák bizonyos részein lekapcsolják a világítást, így kívánnak spórolni az árammal – írta a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A miniszter elmondása alapján három hónapos tesztüzemről van szó, amelyben este tíz és hajnali öt óra között egyes szakaszokon nem világítják meg a Belgium déli, francia nyelvű régiójában található néhány autópálya-szakaszt, az érintett területen működő huszonötezer fényforrásból húszezret minden este lekapcsolnak. A tesztüzemet szeptember 19-én este meg is kezdték Vallónia keleti részén, ezután szeptember 20-án, kedden a Liège-től Verviers-ig és Bastogne-ig tartó szakasz következik, szerdán pedig Hainau térsége.

Az intézkedéstől, amelyet szeptember elején jelentett be a vallon kormány, mintegy négyszázezer eurós megtakarítást remél Philippe Henry, hozzátette azonban, hogy közlekedésbiztonsági okokból a veszélyes részeket továbbra is megvilágítják.