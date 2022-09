Lapozó: Sötétbe borul a Versailles-i kastély és a Louvre üvegpiramisa is

„Az éves áramszámlám összege egy családi ház vételára. Nem hiszem, hogy egyedül lennék ezzel a problémával. A szolgáltató ráadásul elérhetetlen, azt mondják, majd e-mailben válaszolnak a kérdésekre”– mesélte tapasztalatait. Hozzáfűzte, hogy tisztában van vele, hogy fizetnie kell, de a kiszámlázott összeg olyan képtelen, hogy csak számlázási hiba jöhet szóba magyarázatként, mivel az elmúlt hónapokban jelentős energetikai korszerűsítést is végrehajtott az üzletében.

Liemans hozzáfűzte, hogy teljes vállszélességgel támogatja a belga kormány által bevezetett extraprofit adót, mert míg az energiaszolgáltatók gyarapodnak, a kisvállalkozások és a magánemberek egyre nagyobb nyomorba süllyednek. Az RTL, a Le Soir és az Ipsos közvélemény-kutató cég friss felméréséből eközben az derül ki, hogy a belgáknak már 64 százaléka támogatja a jelenleg működő, de 2035-re bezárásra ítélt hét atomreaktor élettartamának a meghosszabbítását, míg 2016-ban mindössze 54 százalékuk nézte volna ezt jó szemmel.

A közigazgatásból is kitiltaná a spanyol nyelvet a katalán kormány

A katalán kulturális miniszter, Natália Garriga kérvényezte, hogy Katalónia állampolgárai a jövőben bármelyik közigazgatási területen kérhessék katalán nyelven az eljárások lefolytatását mind szóban, mind írásban, mind a digitális platformokon.

A területpolitikai miniszterrel tartott munkaértekezleten – melyen a nyári katalán-spanyol találkozó tapasztalatait vitatták meg – már szóba került az is, hogy a külügyminisztérium kezdeményezni fogja, hogy az Európai Parlament plenáris ülésein a Spanyolországban jelen lévő regionális nyelvek, köztük a katalán, a galíciai és a baszk nyelv is használható legyen. Emellett a spanyol kormány már tárgyal annak lehetőségéről is, hogy a katalán nyelv használatát a szenátusra is kiterjessze.

Sötétbe borul a Versailles-i kastély és a Louvre üvegpiramisa is

A párizsi Eiffel-torony után a Versailles-i kastély és a Louvre múzeum udvarán található üvegpiramis díszkivilágítását is lekapcsolják, jelentette be hétvégén a francia kulturális miniszter, Rima Abdul Malak. A miniszter szerint az intézkedés energiatakarékosság szempontjából ugyan nem jelentős, de annál fontosabb a szimbolikáját és a példamutatását tekintve, amely a lakosságot is az energiatakarékosságra emlékezteti és inspirálja.

A Louvre piramisának esti fényei két órával korábban, este 11 órakor hunynak majd ki a korábbi hajnali egy óra helyett, a Versailles-i kastély díszkivilágítását 22 órakor kapcsolják le az eddig megszokott 23 óra helyett.