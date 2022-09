Vonzó környezetet kell teremteni a világszínvonalú kutatásoknak

A magyar kormány célja, hogy hazánk 2030-ra a tudomány, a technológia és az innováció területén is Európa öt legsikeresebb országa közé kerüljön, ehhez elengedhetetlen, hogy Magyarország vonzó környezetet jelentsen világszínvonalú kutatási projekteknek is. Az Élvonal program most újabb hárommilliárd forinttal támogatja a jövő felfedezőit – hangsúlyozta György László.