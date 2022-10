Kamatplafont javasol a vállalkozásoknak a kamara

Könnyítést tart szükségesnek a vállalkozói szektorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az szervezet indoklása szerint a javaslatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki döntése indokolja, hiszen a bankok gyakorlatilag azonnal beépítették az árazásukba az új egynapos betéti tendert, amely 18 százalékra emelkedett. Ezzel együtt a kamatfolyosó felső széle, amely azt mutatja, hogy meddig mehet az MNB a kamatemelésekkel, az eddigi 15,5-ről 25 százalékra nőtt.

– Mindkettőt a vállalkozó villámgyorsan megérzi majd, az is, aki hitelhez szeretne jutni és az is, aki hitelt fizet – mondta Parragh László, az MKIK elnöke. Szerinte ezzel a döntéssel szinte mindegy lett, hogy mekkora az alapkamat, mivel ez jóval magasabb, és a bankok ez alapján kalkulálnak a saját hitelezésüknél, vagyis ez számít az irányadó kamatnak.

– A három hónapos BUBOR jelenleg 16,5 százalék, ehhez jön még egy banki haszonrés, ami körülbelül 4 százalék, vagyis azok a cégek, amelyek most változó kamatozású hitelt törlesztenek, a kamatforduló napja után az eddiginél jóval magasabb – akár 20 százalékot is meghaladó – törlesztőrészleteket kell hogy kigazdálkodjanak. Azok pedig, akik most gondolkoznak hitelfelvételen, csak az eddiginél sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel találnak hitelt – tette hozzá az elnök.

Parragh László kitért arra is, hogy a kamatplafonnak és a moratóriumnak köszönhetően a lakossági hitelt törlesztőknek ez most nem jelent hirtelen negatív változást. A koronavírus -válságból éppen csak kilábalt és az energiaválsággal jelenleg is küzdő vállalkozásoknak viszont hatalmas csapás, a terheket a nano-, mikro- kis- és középvállalkozások mintegy százezres tömege biztosan nem tud majd kigazdálkodni.

– Ennek visszafordíthatatlan hatása lesz a működésükre, fel is függeszthetik vagy megszüntetheti azt. Ráadásul akár a munkavállalóiktól is megválhatnak – fejtette ki az elnök. Az MKIK egyetért azzal a közgazdasági nézettel, hogy egy válságot azzal lehet igazán durván elmélyíteni és időben is elhúzni, ha hagyjuk, hogy a hitelezés összedőljön.

Mindezek alapján a kamara azt kéri a kormánytól, hogy fontolja meg a kamatplafon azonnali bevezetését a vállalkozásoknak. Annak szintjét 5-10 százalékos sávban kellene megállapítani. A meglévő változó kamatozású vállalkozói hiteleknél a moratórium lehetőségének a biztosítását és érdemes meggondolni, mindaddig amíg a gazdasági helyzet ezt megkívánja. Ezen intézkedésekkel a bajban lévők megúszhatnak egy újabb csapást, a hitelpiacon pedig elkerülhetjük a kiszáradást – olvasható a közleményben.

Borítókép: Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (Fotó: Havran Zoltán)