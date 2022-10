Kétmilliárdos idegenforgalmi projektet adtak át Hajdúszoboszlón

Több mint kétmilliárd forintos állami támogatást nyert el Hajdúszoboszló komplex turisztikai beruházásra, amelyet a város a Mátyás király sétány és a Szent István park fejlesztésére fordított. A napokban átadták a vendégeknek és a szoboszlóiaknak a várva várt felújítás eredményét. Ez a beruházás méltán csatlakozik a fürdőváros 2017 óta tartó fejlesztéséhez.

A látnivalók a gyógyfürdő bejáratánál kezdődnek, ahol egy medencéből kifelé igyekvő férfi és egy, a parton ülő hölgy szobra látható. Időnként meleg vizet permeteznek a két fürdőző szobra köré, így a látvány teljesen olyan, mint a szabadtéri medencéknél tapasztalható, különösen hidegebb időben. A sétaút egészen a Hotel Silverig megújult, ezen az úton tíz látnivaló várja a vendégeket. A sétány installációi medencékben, szobrokban, plasztikákban mutatják be a gyógyvíz útját a kitermeléstől a felhasználásig, szerepét az ember életében és az egészségkultúrában. Mivel a térség vendéglátói egyre inkább a Debrecen–Hortobágy–Hajdúszoboszló idegenforgalmi háromszögben gondolkoznak, egy-egy látnivaló a síkidom két másik csúcsának is szentel egy-egy szoborcsoportot. A Hortobágynak például egy juhász rackajuhának és pulijának a szobrát. A kvázi tanösvényen kívül fényjátékot produkáló szökőkutakat és más élménypontokat is kialakítottak itt, s felújították a parkokat.

A beruházás ezeken kívül a szállodák jobb megközelítését is megoldja, utak épültek, s az egyre nagyobb bicikliforgalom kiszolgálására – ide torkollik az Ebes (majd Debrecen) felől a városba érkező kerékpárút – kerékpárszerviz is létesült.

A most átadott idegenforgalmi fejlesztés tovább fokozhatja az érdeklődést a fürdőváros iránt. Ez már az idén is növekvő tendenciát mutatott, hiszen eddig több mint háromszázezer vendég szállt meg a fürdővárosban, s itt egymilliónál is több éjszakát töltött el. Ezek a számok már kezdik megközelíteni a járvány előtti legjobb év eredményeit.

