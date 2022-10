Véget lehetne vetni a drágulásnak

A magyar kormány több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy Európa országai ma az olajért, a földgázért és a villamos energiáért szankciós felárat fizetnek. Eközben pedig Amerikában a gázár és a villamos energia ára töredéke az európainak. Az unió hatalmas vesztese a háborúnak, ám ezt jelentős részben magának köszönheti. Az Orbán-kabinet szerint felül kell vizsgálni a szankciós politikát, a változás az energiaárakat csökkenti, véget érhet az inflációs nyomás.

– Oroszország és az Európai Unió között gazdasági háború zajlik. A nyugati szankciókat Moszkva nem hagyja válasz nélkül. Az energiaszállítást már hónapokkal ezelőtt korlátozták arra hivatkozva, hogy az embargós lépések hátráltatják a vezetékek karbantartását – mondta lapunknak Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője. Jelezte: az inflációs folyamatokat jelentősen befolyásolja az energia ára. Emellett hazánkban a forint árfolyama is problémát okoz, amelynek hátterében a többi között a folyó fizetési mérleg romlása áll. Erre hatnak az energiaárak is, azaz: ha kedvező változás menne végbe, akkor ezen a területen is érzékelhető lenne a javulás.

– A szankciós politika módosulása előnyt hozna, még akkor is, ha például az élelmiszerek ára nem csökkenne arra a szintre, amely a háború előtti időszakot jellemezte. Az viszont szinte biztosan kijelenthető, hogy az infláció növekedése megállna. Az áremelkedések már nem lennének ilyen drasztikusak – magyarázta a szakérő.

Regős Gábor hangsúlyozta: ha az energia ára emelkedik, az mindenbe begyűrűzik.

– Októberrel elkezdődött az új gázév, a cégek most szembesülnek azzal, hogy milyen áron juthatnak földgázhoz. Bármilyen terméket is gyártsanak a vállalatok, ahhoz energiára van szükség, ahogy a szolgáltatási szektor sem nélkülözheti a különböző energiaforrásokat. Teljesen mindegy, hogy gázról vagy villanyról beszélünk, hiszen a villany ára a gázhoz kötött – emelte ki a szakmai vezető.

A szakértő elmondta azt is, hogy segítséget jelent a Gazprommal kötött megállapodás, amely lehetővé teszi hazánknak a késleltetett fizetést az energiáért. Később jelenik meg a fizetési igény, a nagyon magas terheket időben szét lehet porlasztani.

Természetesen ez akkor működik leghatékonyabban, ha belátható időn belül rendeződik a helyzet. – Az viszont senkinek nem kedvez, ha hosszabb távon is ilyen vagy még magasabb összegeket kell a gázért kifizetni – tette hozzá a Makronóm Intézet szakmai vezetője.

Borítókép: Több élelmiszer esetében a kormány befagyasztotta az árakat (Fotó: Bach Máté)