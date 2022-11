Érdemes kihasználni a Black Friday-akciókat, de csak körültekintően

Sajátos gazdasági környezetben köszöntött be az idei Black Friday-szezon, amely sok országban, így Magyarországon is, túlhaladt az ameriai hangyományokon.

Bár eredetileg ez a kezdeményezés az Egyesült Államokban a hálaadást követő péntekre esik (idén november 25-re), az ezzel kapcsolatos akciók Magyarországon már november közepén elindultak. A vásárlási őrület több napot ölel fel, amikor a kiskereskedők hihetetlen mértékű akciókkal, kedvezményekkel árulják a portékáikat.

A kivételes helyzet indoka az infláció, rengeteg termék ára jóval magasabb lett. A különböző nagy értékű eszközökre, például okostelefonra, laptopra, játékkonzolra takarékoskodó fiatalok számára mégis jó lehetőséget kínálhatnak az árleszállítások – írja összeállításában a K&H.

A Black Friday-napokat jellemző nyüzsgésben ugyanis tényleg vannak olyan termékek, amelyek ára jóval alacsonyabb a megszokottnál. Ha megvan a célpont, akkor a cikkszám alapján érdemes internetes keresőkkel vagy árukereső oldalak segítségével ellenőrizni, melyik boltban, online áruházban a legolcsóbb a termék – javasolja a bank.

Lehetnek ugyanis jelentős eltérések az akciók ellenére is. Sőt, ha egy nagy, ismert gyártó termékéről van szó, akkor a cég saját webshopjában is ajánlott megnézni, mert ők is jelentős árleszállítással tehetik vonzóbbá a termékeiket.

Érdemes internetes keresőkkel vagy árukereső oldalak segítségével ellenőrizni, melyik boltban, online áruházban a legolcsóbb a termék Fotó: Bach Máté

A karácsonyi ajándékok megvásárlását amúgy sem ajánlott az utolsó pillanatra hagyni. Internetes rendelés esetén előfordulhat, hogy több időt vesz igénybe a kiszállítás, mint az év más időszakában.

Ha valaki minél gyorsabban szeretne hozzájutni a termékhez, akkor érdemes olyan internetes kereskedőt választania, amelyik rendelkezik csomagátvevő ponttal.

Az e-kereskedelemben a vásárlónak joga van meggondolnia magát. Erre 14 nap áll rendelkezésére és ez a lehetőség minden konyhai és kisháztartási eszközre is vonatkozik. Fontos azonban fejben tartani, hogy ha valaki meggondolja magát, akkor a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket neki kell állnia. A kereskedőknek pedig a termék visszaérkezését követő 14 napon belül vissza kell fizetnie a teljes vételárat a vásárló részére – hívja fel a figyelmet Lucza András, a Sencor SDA Divízióvezetője.

Műszaki cikkeknél, háztartási gépeknél, illetve konyhai gépeknél gyakori kérdés, hogy vajon mennyi egy adott termékre a jótállási idő? Általánosságban elmondható, hogy bruttó 10 és 100 ezer forint közötti vételár esetén egy év, míg a 100 ezer forint feletti gépeknél két év a jótállási idő. 250 ezer forint felett pedig három évet köteles vállalni a kereskedő. A gyártók azonban adhatnak ennél kedvezőbb feltételeket is, amely lehetőséggel kizárólag magánszemélyek élhetnek.

Az akciók szabályai azonban évről évre szigorodnak, amelyekkel elsősorban a fogyasztók érdekeit védik. 2022. május 28. óta minden hazai kereskedőnek egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a jogszabály-változásokat követően átfogó gyorselemzés keretében vizsgálta át, hogy egy mintaként kiválasztott, gyakori árleszállításokat és kupon-akciókat tartó szektor szereplői – a ruházati termékeket forgalmazó hazai webshopok – milyen lépéseket tettek a fogyasztók megfelelő tájékoztatásáért.

A nemzeti versenyhatóság oktatóvideóval támogatja a kereskedőket a jogszerű árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatban azért, hogy a magyarok könnyebben mérlegelhessék az ígért kedvezményeket. A GVH filmje szorosan kapcsolódik ahhoz a kampányhoz, amit a hivatal az idei Black Friday akciók időszakában indított a közösségi oldalán.

A gyorselemzés eredményei alapján a hatóság több javaslatot fogalmazott meg a kereskedők felé, amelyeket egy oktató-tájékoztató videóban foglalt össze. A kép- és hanganyag közérthető módon, pozitív és negatív példákon keresztül mutatja be a megújult jogi követelményrendszert, egyúttal segítséget nyújtva a sweep során feltárt, jellemző árfeltüntetési problémák kiküszöböléséhez.

