Gátlástalanul emelik az áraikat a nagy boltláncok

Bár kezdetben a hazai és nemzetközi sajtóban is többen azt írták, a közgazdaságban nem létező fogalom az extraprofit, ma már az Egyesült Államokban is több makroelemző állítja, növelni kellene a kiskereskedelmi láncok és élelmiszereket forgalmazó cégek (extraprofit)adóját, mert kihasználják az inflációs pánikot – írta a Vg.hu a The New York Times nyomán.

A cikk szerint az élelmiszerek ára mellett a vállalatok haszna is jelentősen emelkedett. A Pepsinél például 17 százalékos drágulás mellett 20 százalékkal magasabb harmadik negyedéves nyereséget mértek. Negyedéves beszámolója alapján a McDonaldʼs is indokolatlanul emelte az árait a nyersanyagköltségek drágulására hivatkozva – igaz, eközben a dollár erősödése nem tett jót az eredményeinek.

Míg korábban az élelmiszeripari cégek és az éttermek kis lépésekben, óvatosan terhelték át a fogyasztókra a többletköltségeiket, ez a folyamat mára felgyorsult. Az ok a vállalatok nem hivatalos kommunikációjából kiolvasható: a fogyasztóknak egyelőre van rá pénzük, elviselik a magasabb árakat, még akkor is, ha bosszantja őket a drágulás.

A lapnak több szakmai szervezet és érdekvédelmi szövetség is arról beszélt, a cégek az inflációt, energiaválságot, a világjárványt és az ellátási láncok akadozását sok esetben szándékosan felnagyítják, erre hivatkozva pedig ész nélkül emelik az áraikat. Több vállalatvezető név nélkül azt mondta a New York Timesnak, hogy nincs tervük arra vonatkozóan, csökkentik-e az árakat, ha olcsóbb lesz a gyártás során felhasznált energia.

Magyarországon július 1-jétől hatályos az extraprofitadó, amely nyolc szektort érint, közte a kiskereskedelmet. A vállalatoknak kiskereskedelmi adójuk 80 százalékát kell befizetniük pótadóként 2022-ben, jövőre pedig tovább emelkedik a pluszteher.

