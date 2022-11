Mélyen a zsebébe kell nyúlnia idén a Mikulásnak

Kellemetlen meglepetéssel találkozhatnak azok, akik az idén valamilyen figurás édességgel szeretnék meglepni gyermeküket, családjukat vagy épp saját magukat. Miközben az édességpiacon év közben fokozatos áremelési hullám söpört végig, a szezonális termékek piacán egyszerre jelentkezik az elmúlt hónapok drágulása. A múlt évihez képest ezért ugrásszerű áremelkedés tapasztalható például a csokimikulások, egyéb figurás édességek esetén.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára lapunknak elmondta: a fogyasztók az idén lépcsőzetes drágulással találkozhattak a boltokban, az árak emelkedése pedig még mindig tart. Azonban míg egy csokoládészelet ára az elmúlt hónapokban fokozatosan nőtt, a szezonális édességek esetében hirtelen nagy ugrás következett be.

A rendkívüli drágulás hátterében természetesen az alapanyagok árának és egyéb termelési költségek növekedése áll. A cukor és a csokoládégyártáshoz elengedhetetlen kakaóbab árának emelkedése fáj leginkább a feldolgozóknak. Intődy Gábor szerint az egész európai uniós cukorpiacot ellátási nehézségek jellemzik, ami az árakban is megmutatkozott az idén. Míg 15-20 évvel ezelőtt az EU önellátó volt, ma már jelentős importra szorul a közösség. A kakaóbab ára is nagyot nőtt, ami részben a klímaváltozásnak, részben az új kártevők megjelenésének tudható be. A drágulásban egy pozitív folyamat is közrejátszik, a piac egyre jobban elismeri a termelők munkáját. Ennek eredményeként a korábbi évekhez képest magasabb árat kapnak az afrikai kakaóbab-termelők az áruért, mint korábban. Az alapanyagok mellett a gyártók energiaköltségei és a munkabérekre fordított kiadásai is nagyot nőttek, mindez pedig a termékek árában is megmutatkozik.

A drágulás miatt szinte borítékolható, hogy ebben az évben kevesebb csokimikulás kerül majd a kosarakba.

A gyártók ugyanakkor abban bíznak, hogy az ünnepi bevásárlásokból így sem maradnak ki a szezonális édességek, s ha volumenben csökken is a fogyasztás, a forgalom értéke a tavalyi szinten marad.

Hogy a vásárlás szerkezete változik-e, azt a szakember szerint egyelőre nem lehet megmondani. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek olyan vásárlók, akik a megszokottnál kisebb kiszerelést választják majd, vagy egy ismert márka helyett más terméket tesznek a kosarukba. A minőségre azonban Intődy Gábor szerint továbbra is nagy igény van.

– Az elmúlt években, a szakma legnagyobb örömére, kikopott a kínálatból a kakaómasszából készült édesség. A tapasztalataink pedig azt mutatják, hogy a vásárlók a gazdasági nehézségek ellenére is ragaszkodnak a minőséghez – mutatott rá a titkár.

Hazánkban egyébként még mindig a tejcsokoládéból készült figurák a legkelendőbbek, bár az elmúlt években az étcsokoládés édességek is egyre nagyobb teret nyernek a fogyasztásban. A kínálat persze ennél jóval szélesebb, a gyártók ebben az évben is számtalan ízvariációval készültek az ünnepi időszakra: üregükben cukorkával töltött, vagy kétrétegű, kétízű vagy akár paleomikulások is helyet kapnak a polcokon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint egyébként évente nem kevesebb, mint nyolcmillió csokimikulás talál gazdára hazánkban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)