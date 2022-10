Eltűnhetnek az édességek a boltokból

Az édesipart sem kíméli az elhibázott szankciók miatt kialakult energiaválság. Az egyre növekvő energiaárak miatt súlyos válságba kerülhet a szakma, a fogyasztók által kedvelt édességek pedig eltűnhetnek a boltok polcairól. A Magyar Édességgyártók Szövetsége az európai édesipari szövetséggel a CAOBISCO-val közösen kiadott közleményében rámutatott arra, hogy a cégek egyre jobban aggódnak amiatt, hogy nem lesznek képesek sem kezelni, sem tovább hárítani vásárlóikra a szárnyaló energiaárakat.

Különösen a földgáz és a villamos energia ára veszélyezteti a termelést, így azt a képességet is, hogy fennakadások nélkül, továbbra is szállítsák a keresett termékeket a fogyasztóknak. Az édesiparban különösen a rendkívül energiaigényes sütési, melegítési és mélyhűtési folyamatok nem nélkülözhetik a megbízható és megfizethető energiaellátást.

Az energia mellett azonban a termelés más területein is folyamatos az áremelkedés. Az elmúlt időszakban a csomagolás, a szállítás, a munkaerő, a gépek, az alkatrészek és az alapvető nyersanyagok is nagymértékben drágultak. Az édesipari termelés nehézségeit jól példázza a cukor, a dextróz, a glükóz vagy az izoglükóz árának emelkedése. Ráadásul ezen cukor termékek esetében nemcsak az árakkal van gond, a szállítás is akadozik a szűkös készletek miatt. Azonban ha nincs cukor, akkor a gyártás is leáll.