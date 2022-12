Az infláció és az energiaárak miatt visszafogják kiadásaikat a belgák

Egyre inkább keresik a belgák a spórolási lehetőségeket, hogy megbirkózzanak az emelkedő megélhetési költségekkel – derül ki az ING friss nemzetközi felméréséből, amelyet november elején végeztek Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Romániában, Lengyelországban, Törökországban és Spanyolországban. Ez azt mutatja, hogy

tízből majdnem hat belga spórol a friss élelmiszereken, és többségük a ruházati termékeken is.

A belga spórolási kedv egyébként a legtöbb termékkategória esetében valamivel nagyobb, mint Németországban. Míg Belgiumban már a lakosok 58 százaléka spórol a napi kiadásokon, addig Németországban ez az arány „csak” 50 százalék. A kutatás kiemeli, hogy a belgák mintegy fele a vendéglátásra, az utazásra és a szabadidős tevékenységekre fordított kiadásait is visszafogja.

Ugyanezen felmérés 2022. márciusi eredményeihez képest a fogyasztásukat visszafogó háztartások száma meredeken emelkedett, és sok háztartás tervezi, hogy a következő hónapokban tovább csökkenti kiadásait. Míg márciusban ez az arány csak 44 százalék volt, addig most a belgák 57 százaléka állítja, hogy már most is spórol a napi kiadásokon, és 60 százalékuk tervezi ezt a következő hat hónapban.

Energiaválság Nyugat-Európában

A háztartások rendkívüli óvatossága nyilvánvalóan az energiaválságnak tulajdonítható.

Az ING felmérése szerint tízből négy belga mondta azt, hogy az elmúlt hat hónapban több mint kétszeresére nőtt az energiaszámla, majdnem minden tizedik válaszadónak pedig több mint ötszörösére.

Ezzel összefüggésben azon háztartások száma, amelyek energiatakarékossági intézkedéseket hoznak, és megpróbálják csökkenteni az áremelkedés hatását, meredeken emelkedett, a márciusi 77 százalékról 86 százalékra. Tízből több mint hat belga azt állítja, hogy csökkenti a fűtési költségeket, míg tízből négy válaszadó azt mondja, hogy takarékosabban bánik az elektromos berendezésekkel, például a mosogatógépekkel.

Ahogy arról a V4NA korábban beszámolt, azt már októberben látni lehetett, hogy Belgiumban visszafogták az energiafelhasználásukat az emberek. A villamosenergia-fogyasztás csaknem tíz százalékkal, a gázfogyasztás pedig 28 százalékkal volt kevesebb októberben az elmúlt öt év átlagához képest az országban.

Az, hogy a belgák tömegei próbálnak spórolni, hogy megbirkózzanak az emelkedő megélhetési költségekkel, hatással lesz a belga gazdasági növekedésre is. A belga gazdaság már a harmadik negyedévben enyhén zsugorodott (–0,1 százalék), és ez várhatóan a következő negyedévekben is folytatódik. Az ING várakozásai szerint a gazdasági növekedés 2023-ban negatív lesz.

