Az intelligens, fenntartható energetikai megoldások a jövő zálogai (X)

Egy építkezésnél vagy felújításnál akkor alszunk nyugodtan, ha egyetlen szakértő céget bízunk meg a munkával, és az adott cég felel minden munkafolyamat megfelelő elvégzéséért a tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig. Az integrált energetikai megoldások ezt a biztonságot nyújtják. Az ilyen energetikai fejlesztést olyan építkezéshez érdemes hasonlítani, amelyben központi helyen áll a zöld filozófia. A filozófiának pedig üzleti célja is van: a vállalkozás vagy vállalat úgy tud kisebb költségekkel termelni, hogy közben a társadalmi célhoz, a fenntarthatósághoz és a bolygónk megóvásához is hozzájárul.

Minden iparágra érvényes, hogy a termelés energiaköltségei tetemes kiadást jelentenek.

Ám az adott energiatermelő üzemi egységek felújításával, karbantartásával, energiahatékony működtetésével jelentős költségmegtakarítás érhető el. Tóth Zoltánt, az E.ON Hungária Csoport egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítési vezetőjét arról kérdeztük, mit adnak a gyakorlatban az integrált energetikai megoldások. - Ezek általában olyan energetikai megoldások, amelyek egy energetikai rendszer több komponensét is érinthetik, vagyis különböző megoldásokat integrálunk egy szolgáltatáscsomagba. Üzleti konstrukció szempontjából is lehet integráltnak nevezni a szolgáltatást, hiszen többféle tevékenységet kapcsolunk össze. A portfóliónk folyamatosan bővül. A jelenlegi piaci környezetben kifejezetten nagy az érdeklődés a hatékony energetikai megoldások iránt. Az elmúlt egy évben keresleti piac indult meg: leginkább olyan megoldásokat keresnek az érdeklődők, amelyek költségcsökkentést tesznek lehetővé. Pár évvel ezelőtt leginkább az volt az igény a gyártó cégeknél, hogy csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást és ezen keresztül a fenntarthatósági kitűzéseiket elérjék. Részben törekedtek az energiafüggetlenségre, hogy ne csak a villamosenergia- és gázhálózatoktól és azok árváltozásaitól függjenek. Az utóbbi időben viszont az a tendencia, hogy a költséghatékonyság a cél, de ugyanúgy megmaradt az energiafüggetlenség is, összességében tehát a hosszú távon fenntartható és tervezhető megoldásokat keresik az ügyfelek – mondja Zoltán.

Tóth Zoltán, az E.ON Hungária Csoport egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítési vezetője

Az energiahatékonyság a cél

Az E.ON márkanév alatt sokáig egy villamosenergia- és földgáz egyetemes szolgáltatót értettek a legtöbben. Ez a 2022. év végén már nem igaz az E.ON Hungária vállalatcsoportra, hiszen egyetemes szolgáltatóként a földgáz kapcsán már évek óta, míg villamosenergia esetén az év első felétől nincs jelen a piacon. A vezető elmondta, hogy most a vállalati B2B ügyfélkör – kisvállalatoktól egészen a nagyvállalatokig – villamosenergia- és földgázellátását végzik kereskedőként, és egyre nagyobb hangsúllyal szerepelnek a kínálatukban az energiahatékonyságot és megújuló energiatermelést célzó projektek is.

Átrendeződést látunk. Néhány évvel ezelőtt a gyártóipari cégek voltak leginkább relevánsak, mert nekik nagy az energiaigényük, tehát fajsúlyos tételt képeznek náluk az energiaköltségek.

– Ezek a cégek már 3-5 évvel ezelőtt abban gondolkodtak, hogyan tudják a költségeiket csökkenteni, tervezhetőbbé tenni vagy kiváltani például a hálózatfüggést vagy az energia volatilitását. Az elmúlt másfél évben viszont, miután az energiaárak elkezdtek emelkedni és a volatilitás is egyre kevésbé kiszámítható, minden ügyfélszegmensből érkeznek megkeresések. A gyártókon túl az ingatlanfejlesztők, üzemeltetők, motelek, szállodák és önkormányzatok is érdeklődnek. Szektortól függetlenül érkeznek megkeresések. Minden szegmensben más-más lehetőségek vannak az energiahatékonyság optimális elérésére. Egy fővárosi ingatlanfejlesztőnél például nincs elég terület, hogy földre telepített naperőműveket tegyünk le, ott az energetikai infrastruktúra korszerűsítésében, világításkorszerűsítésen, nyílászáró-cserében, szigetelésben, hőszivattyús megoldásokban érdemes gondolkodni. A gyártócégek jellemzően vidéken tevékenykednek, ott sok esetben a gyár területén elegendő a hely arra, hogy egy nagyobb naperőműparkot létre tudjunk hozni.

Tóth Zoltántól megtudtuk, hogy a legfontosabb azt tisztázni, mik az ügyfél elvárásai, mit és milyen távon szeretne elérni. - Ha csak költséghatékonyságról beszélünk, a világításkorszerűsítés viszonylag gyorsan kivitelezhető és könnyen számolható, hiszen volt előtte egy fogyasztás és annak adott költsége, és a korszerűsítés után is van ugyanez. De nem mindegy, hogy melyik árhoz nézzük a megtérülést. A napelemes beruházásoknak viszonylag hosszabb a megtérülési ideje, ám ez az elmúlt időszakban csökkent – mutat rá a szakértő. A világosításkorszerűsítés kapcsán fontos szempont, hogy a dolgozó komfortosan érzi magát, ha rendelkezésére áll a hatékony munkavégzéséhez elegendő természetes vagy mesterséges fény, így a termelékenység is várhatóan magasabb lesz. Általa javíthatóak a munkakörülmények, megóvható a dolgozók egészsége, esztétikussá tehető a környezet és erősíthető a vállalatról kialakult pozitív kép is. Sőt, a környezet megóvásáért is tehetünk e fejlesztéssel.

Fenntarthatóság, megújuló energiák, energiabiztonság

Az E.ON Hungária vállalatcsoport a vállalkozásoknak nyújtott energetikai szolgáltatásait alapvetően 3 csoportba osztja. Az egyik a fenntarthatóság, a másik az energiahatékonyság, a harmadik pedig az energiabiztonság elősegítése. - A megújuló energiák alkalmazása Magyarországon elsősorban a naperőműveket jelenti – kezdi Tóth Zoltán. - A szabályozó környezet is ezt támogatta sokáig. De vannak lehetőségek biomassza erőmű megépítésére is. Ilyen erőművet oda érdemes építeni, ahol van közel erdő, sok múlik az elhelyezkedésen. Egyre több az érdeklődés a geotermia iránt is, ami hosszú távon megtérülő beruházás. Magyarországra folyamatosan települnek olyan vállalatok, amelyeknek nagy mennyiségű energiára van szükségük. Nekik megéri egy ekkora méretű beruházást megvalósítani – tudjuk meg.

Az energiahatékonyság minden olyan fejlesztést magában foglal, ahol az energetikai rendszert korszerűsítik. Ez lehet hűtési-fűtési rendszer korszerűsítése, szigetelés kialakítása, a nyílászárók cseréje vagy az épület rekonstrukciója. De a világításkorszerűsítés vagy a teljes hőközpontok cseréje is ebbe a szegmensbe tartozik.

Az energiabiztonság elősegítésére olyan cégeknek van szükségük elsősorban, ahol folyamatosan működő gyártás van. Ott a feszültségingadozások egy nagyon precíz gépsort is megakaszthatnak. 10 perc termeléskiesés pedig 10 perc bevételkiesést jelent. Erre vannak olyan energiatároló megoldások, amelyek garantálják, hogy a feszültségingadozások nem hatnak a gépekre, vagyis azok nem maradnak energia nélkül.

Az energiaszolgáltatáson belül újabb terület a fogyasztó oldali rugalmasság, ami azt jelenti, hogy az ügyfél a rugalmasságáért kompenzációs díjat kap. De az e-mobilitás is szóba jöhet, ha a fejlesztés a cél: - Tudunk adni elektromos hajtású autókat tartós bérleti konstrukcióban. Tudunk biztosítani hozzá otthontöltő berendezéseket, továbbá biztosítunk nyilvános töltőket is. Ha az ügyfél azt kéri például, hogy a flottája felét cseréljük le elektromos autókra, akkor ezt is megvalósítjuk. Beszerezzük az elektromos autókat, a telephelyen töltőket alakítunk ki és otthontöltőket is kínálunk. Ez természetesen napelemrendszerrel működik igazán hatékonyan, ekkor a rendszer magának termeli meg az energiát. Van, hogy a gyártók hosszú várakozással tudnak csak szállítani, de törekszünk arra, hogy nálunk legyenek járművek készleten. Ha az az igény, hogy azonnal kellenek autók, akkor igyekszünk azt a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. Ha leginkább egy bizonyos típust szeretne a megrendelő, akkor előfordulhat, hogy várnia kell – teszi hozzá.

Nagyobb a biztonság

A növekedés ma már nem emelkedő fogyasztást jelent, hanem olyan intelligens, fenntartható kezdeményezéseket, amelyek megőrzik az erőforrásokat, és elősegítik közösségeink és gazdaságunk fejlődését. Ha egy ügyfél energiahatékonysági fejlesztésben gondolkozik, olyan kivitelező céget érdemes keresnie, amelyik stabil háttérrel rendelkezik, mint például az E.ON. Mivel a projektek jelentős része hosszú távú, szükség van a kivitelező folyamatos jelenlétére, és nem mindegy, hogy létezik-e még a cég néhány év múlva. Ezek a projektek ráadásul változatos kompetenciát igényelnek: kell hozzájuk gépészeti, villamosmérnöki, építészi tudás. Ha rendszerintegrátori kézből irányítható a projekt, ahogyan ez az E.ON-nál is működik, sokkal nagyobb a biztonság. A vállalat ráadásul nemcsak a kompetenciát, hanem a technológiát is egy kézből biztosítja.

Európa-szerte számos várossal és szakértővel dolgoznak a közösségi energiaellátás kihívásain.

A károsanyag-kibocsátás csökkentésen, a saját energiatermelésen, az elektromos járművek töltésén, az intelligens utcai világításon és az épületenergetikán túl az E.ON szakemberei testre szabott megoldást kínálnak a hatékony, gazdaságos, decentralizált energiaellátáshoz.

Bővebb információért keresse fel az eon.hu/integralt weboldalt.

Fotók: E.ON