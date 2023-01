A megszokás erősebb az újdonságnál

– Mint a rakéta lőtt ki a webáruházak forgalma azokban a hetekben, amikor még az utcára sem mentünk ki, ha nem volt muszáj. 2020 tavaszán akadtak olyan időszakok, amikor 50 százalékkal is megugrott az internetes vásárlások volumene. Összességében a pandémia első esztendejében, éves visszatekintésben általában a havi 30-40 százalékos forgalomnövekedés volt a jellemző, ami 2021-ben már 20 százalék alá esett vissza – idézte fel kérdésünkre az elmúlt időszak folyamatait Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

– Aztán a forgalom volumennövekedése egyre lassult: 2022 első 11 hónapjából az első fél év még növekedést mutatott, a mélypontot pedig egyértelműen a novemberi, 10 százalékos volumencsökkenés jelentette.

Decemberi adatok híján az éves forgalom változását még nem lehet értékelni, de az biztos, hogy az emberek jelentős számban tértek vissza a hagyományos „kézzel fogható” vásárláshoz az internetes rendeléstől

– fűzte hozzá a szakember. Egyfelől a hosszú bezártság után mindenki szívesen szabadult ki – véli Vámos György. – Másfelől a karácsonyi vásárlási időszakra nemcsak a webáruházak fejlesztettek, hanem új boltok is nyíltak. De gyakran előfordul például, hogy csak azért megy be a vásárló az áruházba, hogy a kiszemelt portékát a kezébe vegye, felpróbálja, megtapogassa, majd utána hazamegy és megrendeli ugyanazt interneten oda, ahol megszemlélhette „élőben” is – hoz egy tipikus példát a szakember.

A szakember szerint biztosan nem esik vissza tartósan a webáruházakból való vásárlás volumene, főleg az új év második felétől – amikortól várhatóan kedvezőbben alakulnak majd az inflációs adatok – újra megkezdődik egy felfutási szakasz. Ugyanakkor ne feledjük – figyelmeztet a főtitkár –, hogy

az élőben vásárlás sokak számára önmagában élményt jelent. Sokan járnak szívesen újra személyesen akár a plázákba, akár a közértbe vagy a piacra.

A sok szabály és tiltás erdejében a másik sokakat érintő internetes „kényszer” a banki ügyintézéseknél következett be. Szinte egyik napról a másikra kellett a bankok, biztosítók ügyfeleinek átszokni a digitális bankolásra, amelyen belül egyre inkább a telebankos megoldás vált népszerűvé.

A kétlépcsős internetes vásárlás kicsit visszavetette a digitális ügyintézés híveinek lelkesedését. Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

– A 2020. december 31-ével kötelezővé váló erős ügyfél-hitelesítés miatt már visszaesett némileg az elektronikus csatornákon bankolók száma, ám, aki megtapasztalta az online ügyintézés előnyeit, gyakran hű marad ehhez a megoldáshoz. Ezzel szemben sokan vannak olyan kliensek, akik bizonyos ügyek intézése esetében visszatértek a banki dolgozóval való személyes megoldáshoz – mutatott rá érdeklődésünkre Homa Péter. A BiztosDöntés.hu bankszámlaszakértője szerint tipikusan ilyen az egyeztetés a lakáshitelről, a befektetésről, vagy akár a babaváró hitel felvételéről, számlacsomag megnyitásáról. Ez persze teljesen érthető, ám itt is nagy segítség sok bank mobilbankja, mert például el lehet indítani az appról a sorban állást, vagy akár időpontot is lehet foglalni az adott fiókba, hogy ne kelljen feleslegesen várakozni, amíg sorra kerülünk.

Ereszt a fintech lufi, rekordzuhanás a digitális pénzügyek piacán A csúcsokat döntő 2021-es év után tavaly újabb magasságokat várt a világ a digitális pénzügyek piacától. Erre azonban még sokáig kell várni, a 2022-es év ugyanis a negatív rekordoké volt. A tőzsdén jegyzett fintechek teljesítményét mérő Peak Fintech Index 56 cége egy év alatt értéke mintegy 50 százalékát vesztette el. Tavaly elapadtak a befektetői pénzcsapok, zuhanni kezdtek a cégértékek, tömeges elbocsátások kezdődtek, és sorra dőltek be a fintech cégek. A Peak és a Fintech.hu kiadványa szerint a digitális pénzügyek elmúlt éve az ezredforduló „dotcom lufijának” idejére emlékeztet, amikor a befektetők hatalmas elánnal fektették tőkéjüket internetes cégekbe. Ekkor szinte bármilyen, internethez kapcsolódó vállalkozás jelentős forráshoz juthatott. A piaci túlértékelést vállalatokat bedöntő konszolidáció követte. Azonban, ahogy a dotcom lufi kipukkadásával sem szűnt meg az internetes cégek piaca, látható, hogy a tisztulás után egy erősebb fintech ágazat is velünk marad. A vízválasztó tavalyi év után 2023-ban eldőlhet, mely fintech cégek maradnak talpon és kezdenek el szárnyalni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Laufer László)