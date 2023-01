Az e-hulladék nagy mértékben mérgezi a környezetet

Okostelefon, laptop, kávéfőző, mosógép – csak néhány olyan elektronikai eszköz és berendezés, amely nélkül ma már szinte elképzelhetetlenek modern mindennapjaink.

A Waste Electrical and Electronic Equipment Forum (WEEE) legfrissebb adatai szerint az Európai Unióban átlagosan 74 elektronikai cikk található háztartásonként, amelyek közül 17 termék – például fülhallgató, merevlemez vagy kábel – csupán a fiókok mélyén hever, a világon pedig több mint 5 milliárd mobiltelefonból vált elektronikai hulladék 2022-ben.



– Kiemelt jelentőséggel bír tehát, hogy az elektronikai hulladékot is gyűjtsük szelektíven, illetve minél nagyobb arányban újrafeldolgozzuk azokat – hangsúlyozta lapunknak Agatics Roland, a DTkH Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Mindeközben az ENSZ szervezete, a Nemzetközi Távközlési Egyesület legutóbbi globális jelentése szerint e-hulladékból kontinensünkön keletkezik a legtöbb bolygónkon. Ám fontos megjegyezni azt is, hogy visszagyűjtésükben is világelsők vagyunk: az EU felmérése szerint kevesebb mint 40 százalékukat hasznosítottuk 2020-ban.

– Az Eurostat adatai arról tanúskodnak, hogy a feleslegessé vált elektromos és elektronikus berendezések közül a nagy háztartási készülékekből, egyebek mellett mosógépekből és villanytűzhelyekből van a legtöbb. Ezek az összes begyűjtött e-hulladék 52,7 százalékát teszik ki. Ezt 14,6 százalékkal a szórakoztató-elektronikai cikkek és napelempanelek, majd 14,1 százalékkal a számítástechnikai és távközlési eszközök – laptopok, nyomtatók – csoportja követi. Míg a sort a fogyasztói berendezések, a szolárpanelek és a háztartási kisgépek – videokamerák, fénycsövek, porszívók, kenyérpirítók – zárják – ismertette Agatics Roland.

A szakember kiemelte: a veszélyesnek minősülő e-hulladék nemcsak környezetünkre, de egészségünkre is kimagasló kockázatot jelent. Az alkatrészek többsége például nehézfémeket – higanyt, ólmot, krómot –, valamint halogénezett anyagokat tartalmaz, amelyek megfelelő kezelés nélkül kilúgozódnak, és a talajba, később pedig az ivóvízbe és az élelmiszerekbe jutnak. Kiemelt jelentőséggel bír tehát, hogy az elektronikai hulladékot is gyűjtsük szelektíven. A még ép, vagyis összeszerelt állapotú e-hulladékot az erre kijelölt hulladékudvarokban lehet leadni. A feleslegessé vált háztartási nagygépeket – új termék vásárlása esetén – az áruházak elszállítják, az elektronikai cikkek jelentős részét, továbbá a kiégett izzókat és a lemerült elemeket a műszaki áruházak is visszafogadják.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Für Henrik/Békés Megyei Hírlap)