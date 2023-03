Behúzták a kéziféket tavaly a gazdálkodók

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint 32,4 százalékkal kevesebb műtrágyát értékesítettek a hazai piacon a forgalmazók, a teljes eladott mennyiség 1,3 millió tonna körül alakult. Eszerint több, mint négyszázezer tonna műtrágya hiányzik a termőföldekről.

A forgalom visszaszorulásának hátterében egyértelműen a drasztikus drágulás áll, a műtrágyák ára ugyanis több mint kétszeresére, némelyik csaknem háromszorosára emelkedett egy év alatt.

A káliumklorid például csaknem háromszáz százalékkal lett drágább, míg az ammó­nium-nitrát ára 277 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Nem csoda hát, ha a jelentős keresletcsökkenés ellenére is nagyot ugrott a műtrágya-értékesítés nettó árbevétele.

Az AKI adatai szerint miközben a termelők 32,4 százalékkal kevesebbet vásároltak a tápanyag-utánpótlást biztosító szerekből, a forgalmazók árbevétele 65,4 százalékkal 381 milliárd forintra emelkedett 2022-ben. A jövőt tekintve ugyanakkor némi bizakodásra adhat okot, hogy bár az áremelkedés a legtöbb termék esetében az utolsó negyedévben is folytatódott, bizonyos műtrágyák ára már csökkenni kezdett a múlt év végén.

Ahogyan arról korábban lapunk is többször beszámolt, a műtrágyaárak elszállásáért egyértelműen a földgáz rendkívüli drágulása a felelős, a múlt évben ráadásul több gyártó is szüneteltette tevékenységét, emiatt hiány alakult ki az európai uniós piacon, ami tovább növelte az árakat. Az idén várhatóan elfogadhatóbb szintre kerülhetnek a műtrágyaárak, a termelők egy része legalábbis ebben reménykedik. A műtrágyahasználat csökkenése ugyanis jelentős hatással lehet a terméseredményekre is. A gazdák éppen ezért elkezdték keresni a különböző alternatívákat, amelyekkel csökkenthető, vagy épp kiváltható a műtrágyahasználat. A szántóföldi növénytermesztésben egyre többen az okszerű műtrágya-felhasználásra törekednek – a precíziós eszközök felhasználásával ugyanis jelentősen csökkenthető a „feleslegesen” kiszórt műtrágya mennyisége. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a termelésben a különböző, talajéletjavító megoldások, amelyek a növényeknek is jót tesznek.

