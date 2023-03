Felháborodás az önkiszolgáló kasszák miatt

Némi közéleti fennforgást okozott az Auchan hagyományos kasszáinak önkiszolgálóra cserélése Romániában. A lépés kapcsán megszólalt az ország legnépszerűbb és legismertebb rendőre is, Marian Godina, aki közösségi oldalán hosszú állásfoglalásban bírálta a francia tulajdonú vállalkozás lépését. Mint írta: „Nem vagyok pénztáros, de az Auchan azzá akar tenni. Nem tudom, mi történt azokkal a hölgyekkel, akik a pénztárgépeknél dolgoztak. Nem tudom, elbocsátották-e őket, de az biztos, hogy az áruház sok pénzt takarít meg ezzel a módszerrel. Kirúgják a pénztárosokat, és a vásárlókat ingyen munkára fogják be. Nem akarom, hogy kasszást csináljanak belőlem” – idézte a Maszol erdélyi portál az influenszerként is ismert rendőr panaszát. Az Auchan egyébként azt ígérte, hogy továbbra is foglalkoztatja a pénztárosokat, akik segítséget nyújtanak a vásárlóknak a termékek beszkennelésében.

A közösségi médiában széles körben terjedtek el az Auchan bojkottjára szólító felhívások. Bojkottot hirdetett George Simion, az ellenzéki, szélsőséges megnyilvánulásairól ismert Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke is. – Románoktól és románoknak munkát biztosító üzletekből vásároljunk. Legyünk szolidárisak az ilyen disztopikus stratégiák által negatívan érintett testvéreinkkel. A külföldi cégtulajdonosoknak tudniuk kell, hogy Románia nem egy gazdátlan terület – írta közösségi oldalán egyebek mellett Simion. Teodor Baconschi volt külügyminiszter is reagált az ügyre. Miután egyfajta ideológiai vita is kibontakozott a kérdés kapcsán, az egykori tárcavezető leszögezte: ez esetben semmilyen szempontból sem lehet haladásról beszélni, hiszen pontosan ugyanazt a technikát használja a vásárló, mint korábban maga a pénztáros. – Ez egy olcsó és idegesítő átverés, amely révén a kliens egy fizetetlen munkát végez – fogalmazott Baconschi.

A botránnyá terebélyesedett ügyben megszólalt a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) is. A PSD törvényben róna ki különadót az önkiszolgáló kasszákat használó áruházakra, de egy olyan megoldást sem tart kizártnak, amely szerint kedvezményt kapnának a vásárolt termékek végösszegéből a szkennelő kliensek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)