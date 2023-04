Itt lehet a vége: hamarosan csökkenek az árak az európai országban

– Ha ebben a helyzetben egy termelő szeretne fennmaradni, le kell engednie az árakat. Ezzel sokan ebben a pillanatban még nincsenek tisztában, de nagyon rövid időn belül szembesülni fognak vele – fogalmazott a szakember.

Néhol már most látni, hogy mérséklődött az árnövekedés mértéke, sőt egyes termékeknél csökkentek is az árak. A szakember szerint azon is sok múlik majd, hogy milyen mezőgazdasági évet zár majd az ország. Ha jó lesz a termés, annak további pozitív hatása lesz.

Egy másik gazdasági szakember azonban óva int a korai örömtől. Mihailo Gajic szerint bár valóban várható az infláció mértékének gyors csökkenése, tisztában kell lenni azzal, hogy ez csak statisztikai hatás.

– Egy évvel ezelőtt még a 2021-es számokhoz mértük az inflációt, most azonban a 2022-eshez, melyre már kihatással volt a háború – mondta Gajic. Mint magyarázta, továbbra is emelkedni fognak az árak, csak ezeket már a tavalyihoz fogjuk hasonlítani, nem a két évvel ezelőttihez. Arról is beszélt, hogy az alapkamat emelése jelenleg a legjobb eszköz, amivel az országok felléphetnek az infláció ellen, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ügyelni kell a szintre.

– Ha az alapkamat meghaladja az optimálist, akkor azt a gazdaság már nem tudja elviselni, és általános recesszió alakulhat ki – fejtette ki a közgazdász.

Szerbiában a márciusban mért éves infláció 16,2 százalékos volt, mely a legmagasabb érték az elmúlt másfél évben. A legnagyobb mértékben a tej, a sajt és a tojás drágult – egy év alatt 42 százalékkal. 33 százalékkal kerül többe a zöldség és a gyümölcs, 26,7 százalékkal a hal, 25 százalékkal a pékáru.

Az albérletek ára átlagosan 26,8 százalékkal emelkedett, míg az áram és a gáz 18-19 százalékkal kerül többe most, mint egy évvel korábban.