Rögös úton is jól halad az Opus Global

A konszolidációs folyamatok és a turbulens, nehezen tervezhető gazdasági környezet ellenére remek évet zárt az Opus, az EBITDA csaknem duplázódott egy év alatt. Ez bizonyítja, hogy a holding alappillérének számító iparágak válságállók, a társaság tőkeszerkezete stabil, ami lehetővé teszi az eredményesség növelését – mondta a VG.hu-nak adott interjúban Vida József, az Opus Global Nyrt. igazgatóságának elnöke.

A holding a diverzifikált portfólión alapuló üzletstratégia mentén halad, újabb akvizíciókat nem terveznek. Vida József szerint a gazdasági helyzet konszolidációja esetén a menedzsment eltökélt célja, hogy osztalékot fizessen a részvényeseknek.

„A háborús helyzet miatt kialakult energiaársokk, az emelkedő infláció ellenére több szegmensben mégis figyelemre méltó eredményt produkált tavaly a holding – emelte ki az elnök. Sikeresnek tartjuk például a nem feltétlenül legemblematikusabb működési területünk – a turizmus szegmensünk – teljesítményét, amely hosszú ideig példátlanul nehéz helyzetben volt. Most a magyarországi szállodaipar legnagyobb szállodafejlesztési programját menedzseljük, amelynek keretében 12 hotel teljes körű felújítását végezzük úgy, hogy a felújítások összköltségének kétharmadát saját erőből biztosítjuk. A legtöbb projekt esetében a pincétől a padlásig felújítja a Hunguest a szállodákat. Emellett pedig további expanziót is képesek voltunk végrehajtani: megvásároltuk és sikeresen integráltuk a hálózatunkba a 214 szobás Hotel Eger & Park szállodát, és a felújítások miatti átmeneti szálláskapacitás-kiesés ellenére is az árbevételünk már hasonló volt a 2019-es rekordévhez.” – idézi a VG.hu Vida Józsefet.

Az EBITDA alakulásában is hasonlóan kedvező hatások figyelhetők meg, az Opus-nak tavaly már 1,5 milliárd forint adózott eredményt sikerült elérni, miközben egy évvel korábban még veszteséges volt. A tavalyi év minden nehézsége ellenére a magas adózott eredmény mellett a csoportszintű konszolidált mérlegfőösszeg 1042,5 milliárd forint, az üzemi eredmény 34 milliárd, az adózott eredmény pedig 22,23 milliárd forint lett.

Az elért eredmények tükrében Vida József bizton jelentette ki a VG.hu-nak, hogy az iparágak állták a sarat, az Opus egy válságálló cégcsoport.

A csoporton belül továbbra is az ipari szegmens a legkiemelkedőbb, konszolidált szinten az árbevétel 41 százalékát, míg a mérlegfőösszeg csaknem 30 százalékát adja. Az energetika súlyát tekintve a második, 27, illetve 33 százalékkal. Az élelmiszeripari szegmenst (26, illetve 22 százalék) a turizmus követi a sorban árbevételszinten 6, mérlegfőösszeg tekintetében 11 százalékos súllyal, de éppen ez a két szegmens az, amelyben a legnagyobb növekedési potenciált látják.

„Rövid távú célunk a válságok különböző típusának, mértékének kezelése, hogy megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagáljunk a kihívásokra. Hosszú távon pedig az a célunk, hogy megőrizzük a diverzifikált portfólión alapuló üzletstratégiánkat.” – foglalta össze üzleti ars poeticájukat az Opus igazgatóságának elnöke.

Borítókép: Vida József, az Opus Global Nyrt. igazgatóságának elnöke (Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság)