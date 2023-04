Továbbra is az állampapír az egyik legjobb befektetés

A közeljövőben is maradhat a jelenlegi 372 forint körüli szintnél a forint árfolyama, a 385 kevésbé valószínű, de akár 365 forintig is erősödhet a magyar fizetőeszköz az euróval szemben – mondta el a Világgazdaság megkeresésére Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Kifejtette, stabil árfolyamot vár a Magyar Nemzeti Bank, és májustól van kilátás kamatcsökkentésre, viszont ezt a magas infláció miatt csak óvatosan, kis lépésekben alkalmazhatja majd a jegybank. Hozzátette, az infláció nem kedvez a hazai fizetőeszköz árfolyamának, a folyó fizetési mérleg javulása viszont igen, ahogyan az államadósság csökkenésének üteme is. Kérdés ugyanakkor hazánk és az unió viszonya, vitája az uniós források lehívása kapcsán.

Ha 380 forint alatt marad az árfolyam, érdemes lehet eurót váltani

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Kedvező forintárfolyam

Ami a rövid és hosszabb távú befektetési lehetőségeket illeti, az elemző kifejtette, nehéz az elkövetkező heteket megjósolni, ha valaki például eurót szeretne váltani, a következő hetekben egy kedvezőbb árfolyamnál megteheti, rövid távú befektetésként pedig szóba jöhet egy három hónapos diszkont kincstárjegy. A befektetésekről szólva azt mondta, egyéni preferenciák kérdése, ki mit és milyen portfóliót választ, mennyire vállal kockázatot, általánosságban elmondható, ma a 2020 körüli nulla közeli kamatokhoz képest elérhetőek magas hozamú, alacsony kockázatú konstrukciók.

Összegeket tekintve, bár nagy hozamokat nem ígér, de már párszázezer forintot is érdemes lehet befektetni, de akár havonként húszezer forintos rendszeres megtakarítással is lehet befektetési alapot képezni.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője lapunk megkeresésére az árfolyamot illetően azt mondta, sebezhető a hazai fizetőeszköz árfolyama, a viszonylagos stabilitás a magas kamatnak köszönhető. A jegybank vezetése teszteli a piacot, a stabil árfolyam az MNB érdeke, és nem kizárt, hogy visszatérünk az elmúlt napok erősödő hangulatába.

Ami a rövid távot illeti, Török Zoltán is úgy látja, a következő hetekben – 380 forint alatti árfolyamon – érdemes lehet eurót váltani, ugyanakkor figyelmeztetett: bár nem valószínű, teljesen kizárni sem lehet a közeljövőbeni négyszáz forint feletti euróárfolyamot. Befektetésre viszont a forintot ajánlja, úgy látja, megéri állampapírba fektetni.

Ahogy a Világgazdaság megírta, a befektetés szó hallatán egyáltalán nincs a köztudatban, de létezik egy szintén kis összegből elérhető befektetési forma. Az arany- és színesfém pénzek bár nem kamatoznak, mégis gyorsan felértékelődnek, főleg háborús helyzet és magasabb infláció idején. Mindegy, hogy valaki gyűjtőszenvedélyből vagy alternatív befektetést keresve fordul a fémpénzek felé, már kezdőként érdemes tisztában lennie azzal, hogy csak a Magyar Nemzeti Bank programjában kibocsátott termékeket ajánlják a szakértők. Ezek a limitált szériás érmék törvényes fizetőeszközök, emiatt értéküket nem vesztik el, de arra is volt példa, hogy pár év alatt ötszörösére emelkedett egy népszerű pénzveret piaci értéke.

Állampapír, ingatlan, arany

Népszerű befektetési formának számít az elemzők által is említett állampapír. A Bónusz Magyar Állampapír és a Prémium Magyar Állampapír egyaránt 11 százalék feletti kamatozású, biztonságos, kamatadómentes befektetést kínál. A népszerű állampapírok személyesen és online is megvásárolhatók a Magyar Államkincstárnál, a postán és a forgalmazó bankoknál.

Az állampapírok a másik népszerű forma, magas hozamuknak köszönhetően az ingatlan konkurenciái lettek. Ugyanis ha az értékmozgást nem nézzük, egy ingatlan korábban évente bruttó nyolc-kilencszázalékos hozamot is garantált, manapság viszont ennek nagyjából a felét. Mellette szólhat, hogy ahogyan az elmúlt két-három évtized során bővült Budapest agglomerációja, megérheti például Székesfehérváron, Tatabányán lakást kiadni, venni.

Aranyat venni azonban továbbra is aranyat ér, a befektetési arany 999,9 ezrelék tisztaságú és meghatározott minimumsúllyal rendelkező aranyrúd vagy aranyérme. Egy recesszió, illetve jelen esetben az orosz–ukrán háború egyaránt kifizetődő befektetési formává teszi, árfolyamát pedig a menekülődevizának számító dollár árfolyama is befolyásolja.

Nyitókép: Illusztráció