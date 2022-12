Ismét előtérbe kerülhetnek az aranybefektetések

Felértékelődött az arany és szerepe a klasszikus befektetési lehetőségek között, közvetve az orosz-ukrán háború is kifizetődő befektetési formává teszi. Az eladott 999,9 ezrelék tisztaságú nemesfém mennyisége és a forgalom növekedése alapján az arany árfolyamának emelkedésére lehet számítani, pedig korábban stagnálásra és értékcsökkenésre is volt már példa.A köztudatban élő befektetési lehetőségek közül, amilyen az ingatlan, az állampapír, a bankbetét vagy az arany, drasztikusan felértékelődött a nemesfém szerepe. Maga a befektetési arany 999,9 ezrelék tisztaságú és meghatározott minimum súllyal rendelkező aranyrúd vagy aranyérme.

Mi a legjobb befektetés 2022-ben?

A közelgő recesszió és más kockázati mutatók miatt sokan gondolkodnak el új befektetési módokon vagy tekintik át meglévő portfóliójukat. Az infláció jelenlegi magas szintje mellett már egymillió forint is jelentősen veszít az értékéből egy év alatt, ha nem fektetik be, ezért a rövid és a hosszú távú befektetések is előtérbe kerülhetnek.

Amíg egy ingatlan korábban nyolc-kilenc százalékos hozamot is garantált, ma körülbelül csak a felét. Az is tény, hogy a legújabb állampapírok magas kamatot, hozamot biztosítanak, azonban ez is éppen hogy fedezi az infláció volumenét, amely az MNB szerint 2022 egészét nézve 14 százalék felett alakulhat. Gazdasági válság idején, vagy recesszió hírére megugrik a kereslet a befektetési arany iránt. Történelmi és közelmúltbeli tapasztalatok alapján az látható, hogy az arany árfolyama válságok során nem kezd el törvényszerűen emelkedni, (legutóbb 1982 és 2002 között) stagnálásra és árfolyamesésre is van példa, ugyanakkor hosszabb távon szinte mindig jó menekülő útnak bizonyult a befektetési célú aranytömbök vagy aranyrudak vásárlása.

A nemesfémtömbök hazai árát a menekülődevizának számító dollár árfolyama is befolyásolja, mivel ehhez a devizához kötött. Aki már vett befektetési aranyat, védett a további esetleges devizaárfolyam-változás kedvezőtlen hatásaitól, a dollár köztudottan menekülődeviza.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az árfolyamok kapcsán figyelmeztet, érdemes megnézni az arany vételi és visszavételi árát is, a kettő sok esetben jelentősen eltérhet egymástól. A vételi-eladási ár különbsége annál nagyobb, minél kisebb súlyú a megvásárolt arany, aranyérme esetén pedig még jelentősebb.

A BÁV Zálog legfrissebb adatai alapján idén szeptember közepéig már a kétmilliárd forinthoz közelített az értékesített aranytömbök mennyisége, tavaly pedig a teljes forgalom alig haladta meg az egymilliárd forintot. A befektetési arany vételi és eladási árfolyam függ a nemesfém típusától, a BÁV honlapján dátum szerint visszakereshetők az aktuális árfolyamok. Ami jelen helyzetben biztosan elmondható, hogy a BÁV-nál az arany árfolyamának emelkedésére számítanak, a legtöbb esetben pedig csak a meglévő készletek szabnak határt a forgalomnak, akkorára nőtt a kereslet.