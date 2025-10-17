Nem csak az ingatlanpiacot pörgette fel, már az albérletárakon is érezhető az Otthon start hatása

A szeptember 1-jén elrajtolt Otthon start program a kormány egyik kiemelt lakáspolitikai kezdeményezése, amelynek célja, hogy hosszú távon is növelje a lakásberuházások arányát és megfizethetőbbé tegye az otthonteremtést Magyarországon. A program indulása óta egyértelműen felpezsdítette az ingatlanpiacot, a hitelfelvevők nagy része használt lakásra fordítja a kölcsönt.

Már másfél hónap után az albérletpiacon is egyértelműen érezhető az Otthon start hatása. Fotó: Székelyhidi Balázs

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány eseményén Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyekért felelős államtitkára elmondta: a kormány tíz kulcsfontosságú célt azonosított, köztük a GDP-arányos lakásberuházási ráta növelését, az új építések ösztönzését, a felújítások és bővítések felgyorsítását, valamint az energetikai korszerűsítések előmozdítását.

Kiemelte, hogy a program nemcsak a fiatalok önálló lakhatását, hanem a dolgozó és szociálisan rászoruló rétegek támogatását is szolgálja. A célok között szerepel továbbá az állami alkalmazottak otthonteremtésének segítése, a munkáltatók bevonása a lakhatási programokba és a hazai beszállítók arányának növelése is – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A helyettes államtitkár szerint a saját lakás továbbra is kiemelten fontos érték Magyarországon. Európai összehasonlításban is rendkívül magas, 91,6 százalék azok aránya, akik saját tulajdonú ingatlanban élnek. Régiós szinten Budapest még mindig a megfizethetőbb fővárosok közé tartozik: a használt társasházi lakások négyzetméterára csak Bukarestben alacsonyabb. Prágában például több mint kétszer annyiba kerül egy használt lakás, miközben a vásárláshoz szükséges átlagkereset is jóval magasabb.

A program bejelentése után több fővárosi kerületben a bérleti díjak csökkenése vagy a növekedés lassulása volt tapasztalható. Budapesten egy ötven négyzetméteres lakás havi átlagos bérleti díja jelenleg 246 900 forint, ami továbbra is alacsonyabb, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. Londonban egy belvárosi egyszobás lakás ára közel a négyszerese, Amszterdamban a háromszorosa, Párizsban pedig több mint a kétszerese a budapesti albérleti díjaknak.