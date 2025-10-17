ingatlanpiacalbérletOtthon Start Program

Nem csak az ingatlanpiacot pörgette fel, már az albérletárakon is érezhető az Otthon start hatása

Továbbra is töretlen az érdeklődés a támogatott lakáshitelek iránt. A legfrissebb statisztikák szerint az Otthon start program indulása óta több mint 15 ezer igénylést nyújtottak be, a kölcsönök összege meghaladja a négyszázmilliárd forintot, és már az albérletpiacon is érezhető a program hatása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 11:43
Fotó: CSAPO BALÁZS
A szeptember 1-jén elrajtolt Otthon start program a kormány egyik kiemelt lakáspolitikai kezdeményezése, amelynek célja, hogy hosszú távon is növelje a lakásberuházások arányát és megfizethetőbbé tegye az otthonteremtést Magyarországon. A program indulása óta egyértelműen felpezsdítette az ingatlanpiacot, a hitelfelvevők nagy része használt lakásra fordítja a kölcsönt.

Otthon Start, albérlet, ingatlan
Már másfél hónap után az albérletpiacon is egyértelműen érezhető az Otthon start hatása. Fotó: Székelyhidi Balázs

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány eseményén Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyekért felelős államtitkára elmondta: a kormány tíz kulcsfontosságú célt azonosított, köztük a GDP-arányos lakásberuházási ráta növelését, az új építések ösztönzését, a felújítások és bővítések felgyorsítását, valamint az energetikai korszerűsítések előmozdítását. 

Kiemelte, hogy a program nemcsak a fiatalok önálló lakhatását, hanem a dolgozó és szociálisan rászoruló rétegek támogatását is szolgálja. A célok között szerepel továbbá az állami alkalmazottak otthonteremtésének segítése, a munkáltatók bevonása a lakhatási programokba és a hazai beszállítók arányának növelése is – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A helyettes államtitkár szerint a saját lakás továbbra is kiemelten fontos érték Magyarországon. Európai összehasonlításban is rendkívül magas, 91,6 százalék azok aránya, akik saját tulajdonú ingatlanban élnek. Régiós szinten Budapest még mindig a megfizethetőbb fővárosok közé tartozik: a használt társasházi lakások négyzetméterára csak Bukarestben alacsonyabb. Prágában például több mint kétszer annyiba kerül egy használt lakás, miközben a vásárláshoz szükséges átlagkereset is jóval magasabb.

A program bejelentése után több fővárosi kerületben a bérleti díjak csökkenése vagy a növekedés lassulása volt tapasztalható. Budapesten egy ötven négyzetméteres lakás havi átlagos bérleti díja jelenleg 246 900 forint, ami továbbra is alacsonyabb, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. Londonban egy belvárosi egyszobás lakás ára közel a négyszerese, Amszterdamban a háromszorosa, Párizsban pedig több mint a kétszerese a budapesti albérleti díjaknak.

A program indulása óta több mint 15 ezer igénylést nyújtottak be, a kölcsönök összege meghaladja a négyszázmilliárd forintot, az átlagos hitelösszeg 33 millió forint. A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, a kérelmek egyharmada Budapestről és a központi régióból, kétharmada pedig a konvergenciarégiókból érkezett. A felhasználási célok szerint az igénylők kilencven százaléka használt lakást vásárol, tíz százalék pedig új építésű lakásra vagy építkezésre veszi igénybe a támogatást.

 

