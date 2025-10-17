olajárforintTrump-Putyin-találkozóenergiaárakorosz-ukrán háború

Erősödő forint, csökkenő olajár: már most érezhető a Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozó pozitív hatása

Az orosz–ukrán háború lezárását célzó, Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozóra azonnal pozitívan reagáltak a piacok: a forint erősödni tudott a dollárral és az euróval szemben, miközben az olaj ára tovább csökkent. A szakértők szerint az előttünk álló hetekben jelentősen mérséklődhet az üzemanyagok ára, a béke kézzel fogható közelségbe kerülése pedig tovább erősítheti a magyar és az európai gazdaságot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 15:16
Fotó: Pezzetta Umberto
Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Európa legnagyobb baja gazdasági szempontból is az orosz–ukrán háború, amelyben 180 milliárd eurót költöttünk el. A miniszterelnök hozzátette: a konfliktus a magyar gazdaság fejlődését is blokkolja, ha nem lenne háború, a hazai gazdaság fejlődésének üteme automatikusan két-háromszorosára növekedne, ezért minden magyar embernek, minden magyar családnak az az érdeke, hogy a budapesti békecsúcson sikerüljön lezárni háborút.

A budapesti békecsúcs hírére a piacok is villámgyorsan reagáltak. A devizapiacon a forint azonnal erősödni kezdett, a dollárral szemben 333 alá, az euróval szemben pedig 390 alá is benézett rövid időre. A nyersanyagpiacon az olaj árát mozgatta meg a bejelentés. Az európai piacon mérvadó Brent ára a délutáni 62 dollár fölötti szintről estére 61 dollár alá, ezzel öt hónapos mélypontjára süllyedt, amit azóta is stabilan tart, jelenleg 60,5 dolláron áll.

budapesti békecsúcs, benzin
Az üzemagyar ára is csökkenhet a budapesti békecsúcs hírére (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Azaz ha nem történik érdemi korrekció sem a forint, sem az olaj árfolyamában a következő hetekben, akkor minden adott ahhoz, hogy masszív áresés jöjjön a hazai benzinkutakon. A magyarok tehát a zsebükben is érezhetik a béke közelségének hatását.

Jelenleg a Holtankoljak adatai szerint a benzin átlagos ára 579 forint literenként, a gázolajé pedig 584 forint. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan 560-570 körüli benzin- és gázolajárak lesznek a hazai kutakon.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a múltban is pozitívan reagáltak a piacok az olyan jellegű hírekre, amikor felvetődött a tárgyalás és a béke lehetősége. Elég sokáig csend volt, és ezt a csendet törte meg Donald Trump csütörtök esti bejelentése.

A piac nagyon várta már, hogy valamilyen pozitív fejlemény bekövetkezzen. Ezt most pozitív fejleményként élték meg 

– fogalmazott a közgazdász, ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy ez az optimizmus meddig fog tartani. Fontos lesz ebből a szempontból, hogy mi történik pénteken napközben Washingtonban, ahol találkozik az amerikai elnök Zelenszkij ukrán államfővel. Az elemző szerint ezért ez egy törékeny optimizmus. „Az irány az egyértelmű, hogy merre mozognának a piacok, ha lenne egy tartósabb béke. De ettől sajnos messze vagyunk” –  jegyezte meg.

Az energiaárak miatt is kiemelten fontos a béke

A hazai gazdasági szereplőknek már csak azért is megéri a békéért szurkolniuk, mert a magyar gazdaság szinte teljes egészében importból szerzi be az energiát, így különösen ki vagyunk téve külső sokkoknak.

Minden geopolitikai konfliktus vagy háborús kockázat, amely az energiaárak emelkedését váltja ki, és ilyenből az utóbbi években rengeteg volt, az egyértelműen hátrányos Magyarország számára.

2022-ben ezt szenvedte meg látványosan a magyar gazdaság, amikor az olaj, a gáz vagy a villamos energia árának emelkedése is begyűrűzött, ami aztán az inflációban, majd az emelkedő kamatköltségekben is megjelent. Az energiaárak emelkedése mintegy 4000 milliárdot vett ki a magyar gazdaságból, tehát ennyivel kevesebbet tudott költeni az állam jóléti intézkedésere vagy beruházásokra.

A befektetői bizalom is erősödhet Magyarország iránt

„Magyarország most történelmi pillanatot él meg: a diplomácia mellett a gazdasági jövőnk is múlhat ezen a találkozón” – hívta fel rá a figyelmet Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Gazdálkodjon okosan nevű DPK-ban.

Szerinte ez nem csupán egy látványos diplomáciai esemény, komoly gazdasági és geopolitikai következményei lehetnek.

Kiemelte, hogy a nemzetközi olajpiac már reagált a csúcstalálkozó hírére: a Brent és WTI ára enyhén csökkent, mivel nő a remény arra, hogy béke esetén Oroszország újra nagyobb szereplő lehet az energiaszektorban. Az USA energiaügyi hivatalának előrejelzése szerint a Brent hordónkénti ára 2025 végére akár 60 dollár környékére is visszatérhet, ami enyhítheti az inflációs nyomást világszerte. A szóvivő szerint ha a békefolyamat valóban elindul, akkor a befektetők kockázati étvágya is nőhet, a tőzsdék erősödhetnek, az energiaimportőr országok (így Magyarország is) profitálhatnak a mérséklődő árakból, és a gazdasági növekedés is felgyorsulhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

