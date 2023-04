Új kőolajvezeték építéséről tárgyal Magyarország és Szerbia

Új kőolajvezeték építését készíti elő Magyarország és Szerbia az ellátásbiztonság erősítése érdekében, zajlanak az egyeztetések a beruházásról, amelyről júniusban írhatják alá a megállapodást – jelentette be a tárca közlése szerint csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Dubravka Dedovic szerb energiaügyi miniszterrel közös budapesti sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az ukrajnai háború miatt Európa súlyos kihívásokkal néz szembe az energiaellátásban, és a szakértők szerint rendkívül nehéz lesz a felkészülés a következő télre.

Rámutatott, hogy a tavalyinál 60 milliárd köbméterrel kevesebb orosz földgáz lesz elérhető az európai piacon, a kínai gazdaság újranyitása nyomán jelentősen megnőtt a kereslet, az LNG-kacapitások pedig egyelőre nem épültek ki olyan mértékben, hogy ki tudják váltani a kieső mennyiséget.

Mi, magyarok továbbra is fizikai és nem ideológiai kérdésként tekintünk az energiabiztonság ügyére, és ezért a jól működő, bejáratott, megbízható forrásokat egészen biztosan nem fogjuk feladni

– húzta alá.

Majd a mostani tárgyalások kapcsán hangsúlyozta:

„a magyar–szerb stratégiai energia-együttműködés az egyik garancia arra, hogy Magyarország ellátása a következő időszakban is biztonságban lesz”.



Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a megbízható tranzitországnak számító Szerbia felől napi 9–15 millió köbméter földgáz érkezik hazánkba a Török Áramlat vezetéken keresztül, és a szomszédos állam az Azerbajdzsánból vásárolni kívánt mennyiségeknek is az egyik lehetséges szállítási útvonala.

Magyarország ezért érdekelt a szerbiai belső hálózat fejlesztésében, ezt európai kérdésnek tekinti, és ezért elvárja, hogy az Európai Unió finanszírozza mindazokat a térségbeli infrastruktúra-fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik Közép-Európa hozzáférését alternatív forrásokhoz.

Közölte, hogy megszületett a keretmegállapodás arról, hogy Magyarország idén is 500 millió köbméter földgázt fog tárolni Szerbiának a hazai tárolókban.

Emellett az MVM és a Srbijagas közös vállalatot hoz létre hamarosan, amely közös földgáz-kereskedelmi tevékenységet fog végezni, így erősítve a két ország jelenlétét a közép-európai energiapiacon – tudatta.

A miniszter ezt követően bejelentette, hogy Magyarország és Szerbia új kőolajvezeték építését készíti elő Algyő és Újvidék között, ami hozzá fog járulni mindkét állam ellátásbiztonságának javításához. Mint mondta, a Mol és a Transnafta között folynak az egyeztetések a beruházásról. Az erről szóló szerződést a júniusra tervezett szerb–magyar kormánycsúcson írhatják alá – tette hozzá.

Illetve üdvözölte, hogy menetrend szerint halad az új határkeresztező villamos energiavezeték építése, amely a szállítási kapacitás megduplázását fogja eredményezni és várhatólag 2028-ra fog elkészülni, a következő feladat pedig a határkeresztező pont kijelölése.

Ez erősíteni fogja a függetlenségünket a nemzetközi villamosenergia-piac néha teljesen eszement változásaitól

– fogalmazott.

„A szoros szerb–magyar energiaügyi együttműködés nagy biztonságot ad mindkét fél számára (…) Ez az egyik legsikeresebb területe a stratégiai partnerségünknek, amely jól láthatóan sok fontos eredményt hozott eddig is” – összegzett.