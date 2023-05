Első jelentését adta ki konvergens szolgáltatóként a 4iG

A 4iG Nyrt. 2023. első negyedévében jelentős átalakuláson ment keresztül: a csoport a Vodafone Magyarország sikeres akvizíciójával Magyarországon is konvergens távközlési szolgáltatóvá fejlődött, IT rendszerintegrátorként pedig megőrizte piacvezető pozícióját – derült ki a tőkepiaci társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett gyorsjelentéséből.

Az IT-telco konvergenciára építő üzleti modellnek köszönhetően jelentősen javultak a társaság eredménymutatói és megnövekedtek rendszeres bevételei.

A vállalatcsoport a magyar távközlési piacon a mobil hang- és internetszolgáltatás területén a második, míg a vezetékes internetszolgáltatások területén és a televíziós műsorterjesztésben piacvezetővé vált. A Vodafone Magyarország sikeres felvásárlásának eredményeként a Scope Ratings egy osztályzattal felminősítette a 4iG Nyrt. kibocsátói besorolását (BB- stabil kilátással), amellyel egy időben a 4iG már kibocsátott kötvényeinek adósságbesorolását (BB-) is javította.

A távközlési és informatikai üzletágak közötti nemzetközi és belföldi szinergiák kiaknázásával tovább javulhatnak a társaság üzleti és technológiai eredményei – írják.

Az ALBtelecom és a One Telecommunications egyesülésével 2023. január 1-én létrejött a Nyugat-Balkán egyik legjelentősebb távközlési vállalata, a ONE Albania. A 4iG leányvállalata az albán telekommunikációs piacvezető vezetékes hang-, internet- és televíziós szolgáltatója, valamint a második legnagyobb mobiloperátora lett. A fúzió eredményeként a vállalat az ország legnagyobb vezetékes hálózatával, a leggyorsabban növekvő mobilelőfizetői bázisával és 5G-re felkészített mobilinfrastruktúrával rendelkezik. Az üzleti lépésnek köszönhetően javult a szolgáltató hatékonysága és jövedelmezősége is.

A 4iG Group március 14-én indította el Albániában márkaváltását, ezzel Montenegró után Albániában is a ONE lett az egységes márkanév.

Az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti beszámoló alapján 2023 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest a 4iG Group árbevétele 73 százalékkal 115,17 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-ja (pénzügyi, adózási és értékcsökkenési leírások előtti eredmény) 131 százalékkal 36,27 milliárd forintra emelkedett, ennek köszönhetően a nettó árbevételre vetített EBITDA-marzs 31,5 százalékot tett ki.

A Ttársaság jelentősen diverzifikálta ügyfelei körét, így 2023 első negyedévében a távközlési üzletág adta a bevételek 87,4 százalékát. A vállalat IFRS szerinti, 1,17 milliárd forintos adózott vesztesége elsősorban a pénzkiáramlással nem járó értékcsökkenési leírásoknak, a halasztott adófizetéseknek és a bérelt eszközökkel kapcsolatos tételeknek tudható be. A pénzeszközek állománya a negyedév végén 31,4 milliárd forintot tett ki.

Borítókép: A Vodafone Magyarország sikeres akvizíciójával Magyarországon is konvergens távközlési szolgáltatóvá fejlődött a 4iG (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)