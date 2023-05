Nagy lehetőségeket rejt, de még sok a kérdőjel a digitális jegybankpénzek körül

A világon számos nemzeti bank kutatja a digitális jegybankpénzben rejlő lehetőségeket, nyomon kell követni ezeket az innovációkat, hogy amennyiben megtörténik az áttörés, Magyarország gyorsan tudjon reagálni arra – jelentette ki Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke az MCC Közgazdasági Iskolájának gazdaságpolitikai műhelye konferenciája előtt tartott háttérbeszélgetésen szerdán Budapesten. Megjegyezte, hogy az MNB-nek keresnie kell azokat a résterületeket, amelyeken keresztül kapcsolódni tud a fejlesztésekhez, ilyen például a zöldátállás.

A digitális jegybankpénz bevezetését a jegybankoknak és a pénzpiac szereplőinek közösen kell végrehajtaniuk, a nemzeti bank az infrastruktúrát adja, de a kapcsolattartás, a felületek fejlesztése, az ügyfélélmény maximalizálása továbbra is szolgáltatók feladata lenne – fejtette ki.

Az átmenetnek óvatosnak kell lennie, a jegybankok várhatóan első körben limiteket fognak alkalmazni, hogy milyen összegben lehet náluk tartani a betéteket – mondta, utalva arra, hogy egyelőre még kérdés, hogy milyen kamatszint mellett. A pénzügyi rendszeren belül és a geopolitikában is megnő annak az országnak a súlya, amely az átállást sikeresen megoldja – tette hozzá.

Az alelnök úgy fogalmazott, hogy a digitális jegybankpénzzel az állam a pénzteremtés monopóliumát újra magához ragadná a magánszereplőktől, amely így a finanszírozási forrásokat a hosszú távú célok irányába mozdíthatná el, és a hitelkiáramlások sebességét is jobban tudná befolyásolni.

A jegybankoknak fel kell gyorsítaniuk a fejlesztéseket, hiszen a pénzpiacon a jövőben az állam, a bankok és a fintech cégek mellett egyre inkább számolni kell a big tech cégek jelenlétével, amelyeknek a szabályozása kihívást jelent.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy öt éven belülire tehető az Európai Központi Bank részéről a digitális jegybankpénz bevezetése. A világ nagyjából száz jegybankjában zajlanak a fejlesztések, a területen Kína jár az élen, ahol már tesztelik a rendszert, így várhatóan Ázsia szerepe úttörő lesz.

Virág Barnabás beszélt arról is, hogy a pénz fejlődése a történelem tanulsága alapján összekapcsolódik a válságokkal és az ipari forradalmakkal, jelenleg mind a két tényező hatása érezhető.

A XXI. században az a nemzet lehet sikeres, amely helyes válaszokat ad a három fő megatrend kihívásaira, amelyek a geopolitikai változások, a technológiai átállás és a pénz forradalma

– mutatott rá.

Szintén újságírói kérdésre megerősítette, hogy valamikor ősszel érheti el a 13 százalékos szintet az egynapos betét kamata, amennyiben a kockázati trendek javulása tartós marad. Felidézte, hogy az elmúlt fél évben a kockázati faktorok területén jelentős javulás következett be: a gázpiaci árak korrekciója után a feltörekvő piacok helyzete is stabilizálódott, illetve Magyarországon határozottan javult a fizetési mérleg pozíciója. A kamatfolyosó szűkítését a szélsőséges forgatókönyvek kiárazódása tette lehetővé – emlékeztetett. A jegybank részéről továbbra is óvatos és körültekintő döntések várhatók, fontos a pénzpiaci stabilitás megőrzése – szögezte le a jegybank alelnöke.

Borítókép: Virág Barnabás szerint öt éven belülire tehető az Európai Központi Bank részéről a digitális jegybankpénz bevezetése (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)