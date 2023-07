Új fejezetet hoz a beruházási kerettörvény az állami beruházásoknál

Csaknem egyéves munka ért révbe kedden a parlamentben az állami beruházások rendjéről szóló törvényjavaslat elfogadásával, amely új alapokra helyezi az állami beruházásokat és vele együtt lényegében a teljes magyar építőipart – írja a Világgazdaság.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a jogszabály előkészítése során sem rejtette véka alá, hogy céljuk egy patrióta törvény kidolgozása, amely helyzetbe hozza a hazai építőipari cégeket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben.

A kormány törekvése ugyanis, hogy magyar alapanyagból, magyar munkával, magyar szaktudással magyar profit előállítását segítsék elő.

De az új törvény megalkotásánál az is szempont volt, hogy a költségvetéshez igazítsák a fejlesztéseket, és a „ kevesebből többet és jobbat” elv előtérbe helyezésével megakadályozzák a felesleges vagy fenntarthatatlan beruházások megvalósulását. A kormány célja ezenkívül az is, hogy életminőségben és épített környezetben is felzárkózzunk Nyugat-Európához, amihez az építőipar színvonalának emelésére van szükség.

A Világgazdaság cikke felsorolja a legfontosabb változásokat:

Lényeges változás, hogy a kormány a jövőben új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram lesz az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól.

A jogszabály szerint létrejön egy új fórum is, az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács, egy javaslattevő és véleményező szakmai szervezet, munkájában húsz szakmai szervezet vesz részt, döntéseit pedig négyötödös többséggel hozza. A tanács javaslatai alapján hozza meg döntését a miniszter, és ennek alapján adják ki a törvény végrehajtási jogszabályait.

A jövőben a korábbinál jóval hangsúlyosabb lesz az egyes projektek előkészítése, ennek egyik mérföldköve, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kizárólag a végleges építési engedélyen alapuló, az építtető által jóváhagyott kivitelezési dokumentáció rendelkezésre állása esetén indítható meg. A nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat üzleti titkot nem érintő részét, beleértve az árazott tételes költségvetést, az ajánlatkérőnek nyilvánosságra kell hoznia.

A közbeszerzések továbbra is nyílt eljárásrendben folynak majd, de sajátos körülmények esetén a tárgyalásos eljárás is engedélyezett. Abban viszont nincs alku, hogy ha a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban nem nyújtanak be legalább két érvényes ajánlatot, akkor az építtető állami beruházásért felelős miniszter mint ajánlatkérő köteles eredménytelenné nyilvánítani az eljárást. De akkor sincs eredmény, ha a beérkezett érvényes ajánlatok nem férnek bele az árba.

A műszaki ellenőrt az építtető választja ki a tervezési szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése előtt, és a tervellenőrrel együtt a tervezéstől a kivitelezés lezárásig rendelkezésre kell állnia. Az állami építési beruházások a BIM-alapú műszaki építményinformációs modell megvalósítási rendszerére épülnek.

Ennek során az építtető értékeli a tervezőt és kivitelezőt ötfokozatú skála alkalmazásával a beruházások megvalósítása után, s az értékeléseket a jövőben a kiválasztásban fel lehet használni.

A törvény részletesen meghatározza az állami építési beruházás előkészítésében és megvalósításában részt vevőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. Az előkészítésében és megvalósításában részt vevők – a minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek kivételével – egymástól függetlenek, egymással sem munkavégzésre irányuló, sem egyéb, a feladataik részrehajlásmentes elvégzését érintő vagy befolyásoló jogviszonyban, sem közös tulajdonosi, sem kapcsolt vállalkozási viszonyban nem állhatnak. A beruházások kapcsán az összeférhetetlenséget a minisztérium mintavételi eljárás alapján és bejelentésre is ellenőrizni fogja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)