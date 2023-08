A hét végétől jóval olcsóbb a balatoni pihenés

„Szeptembertől olcsóbb a Balaton, akár 15–35 százalékkal is kevesebbe kerülhet a pihenés ősszel a tónál” – írta az utószezont beharangozó közleményében a Balatoni Turizmus Szövetség.

Sokan inkább a szeptemberi időszakban érkeznek a tó partjára, éppen a kedvező árak miatt. Főként azok választják ezt az időszakot utazásra, akiket nem köt az őszi iskolakezdés. Ilyenkor a vendégek átlagéletkora megnő, kevesebb a gyerekek, de a fiatal felnőtt, egyetemista is, miközben az idősebb baráti társaságok, párok és szingli utazók száma emelkedik a szállodákban.

A tipikus őszi vendég fogyasztási szokásai jelentősen eltérnek a nyári átlagos utazó elvárásaitól. Ezt próbálják kihasználni a szállodák is a következő hónapokban.

Jelentős számban érkeznek a régióba ebben az időszakban az aktívabb pihenést, a természetjárást, a vitorlázást és a kerékpározást kedvelő turisták.

Idén tavasszal az ország legnagyobb földrajzi kiterjedésű és legkomplexebb kerékpáros turisztikai fejlesztési projektje zárult a Balatonnál. A teljes fejlesztési projekt 1,2 milliárd forint EU-s támogatásból és 150 millió forint hazai forrásból valósult meg.

Az új utaknak és hasznos tábláknak köszönhetően a tóparttól távolabb eső települések is jól bejárhatók. A bringás felfedezők útvonalának kijelölésében a BalatonBike365 applikáció is segédkezik, amely olyan szállásokat, éttermeket, cukrászdákat is megmutat, amelyek az őszi időszakban is nyitva vannak.

Az őszi vendégek sokszor igényesebbek az átlagnál, tudatosan keresik a minőségi, helyi alapanyagokat is használó vendéglátó egységeket.

Megélénkül a borturizmus is, több ezren keresik fel a pincészeteket, szüreti fesztiválokat.

A nyár nem azért volt szörnyű, mert általában túl drága a Balaton. Leginkább az időjárás nem volt kedvező. A szezon közepén volt olyan nap a strandokon, amikor több gumicsizmát lehetett eladni, mint lángost, elfogytak az őszi reklámcélra gyártott esőkabátjaink, esernyőink – adott képet a nyári szezon kedvezőtlen időjárásáról Antal Bernadett, az alsóörsi Hotel Laroba vezetője.

A jobb idő beköszöntével kimondottan magas volt szobáink foglalási aránya – tette hozzá az alsóörsi hotel vezetője.

Szerinte azok a szállodák lesznek az inflációs környezet nyertesei, amelyek olyan csomagajánlatokat képesek a vendégeknek nyújtani, amelyeknek köszönhetően azt érzi a vendég, hogy „megspórolta” a drága éttermi étkezés költségeit. A reggelit, ebédet és vacsorát tartalmazó ajánlatok most sokkal kelendőbbek. Egy-egy ilyen menüt magában foglaló kétéjszakás balatoni kaland, most 30 ezer forinttal is olcsóbb lehet annál, mint amennyiért augusztus közepén juthattak hozzá a turisták.

Fotó: Jászai Csaba

A fogyasztói szokások változásáról számolt be Varga László, a Supaa levesbár tulajdonosa is. Mint mondta, a Balaton környékére és a Veszprém–Balaton 2023 fesztivál rendezvényeire érkező több ezer vendég étkezési szokásain is meglátszik a turizmus átrendeződése.

– A magasabb árakért jobb minőséget várnak el a fogyasztók – szögezte le. – Általában nem az adagok nagyságát nézik, ahogy ezt korábban tették, a többség szeretne igazán jót enni pénzéért. A főszezonon kívüli időszakok is egyre jobbak a régióban, ebben a média jelentős részének pozitív hozzáállása is segít – nyilatkozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Jó példa erre a tavasz, amikor a Balaton Fagyija választás, a Nyitott Balaton akció ideje alatt megvalósult mintegy száz program, valamint a kerékpáros turizmus fejlesztését célzó események is bekerültek a média látóterébe. A több tíz millió forint értékű, érdekes és szakszerű tudósításnak köszönhetően, tízezrek kaptak kedvet ahhoz, hogy legalább egy-egy napra a régióba utazzanak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh Levente)