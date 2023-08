Drasztikus drágulás a streamingelőfizetéseknél

Rohamosan emelik áraikat a streamingszolgáltató cégek is: a The Wall Street Journal elemzése szerint a Disney tavaly ősz óta most emeli meg másodszor saját Disney+ streamingelőfizetésének árát, ami azt jelenti, hogy a legfrissebb áremeléssel a feliratkozás havidíja a bevezetéskori ár kétszeresére nő hivatalosan is. A szolgáltatás havidíja az Egyesült Államokban 13,99 dollárra módosul heteken belül – írja a Világgazdaság.

Azonban messze nem a Disney+ a legdrágább előfizetés a szegmensben: a Hulu havidíja ugyanis 17,99 dollár, az HBO Maxé 15,99, de még a Netflixé is magasabb, 15,49 dollár. Az Apple TV+ a 6,99 dolláros havidíjával a rangsor túlsó végén helyezkedik el.

Kérdés azonban, hogy lehet-e úgy árat emelni átlagosan harminc százalékkal, hogy közben nem nő az elvándorlás mértéke. A lap elemzői szerint az áremelési hullám különösen érdekes időpontban jár a csúcsra az amerikai streamingpiacon: egyrészt a streamingnek a tartalomfogyasztásból való piaci részesedése most először érte el a 38,7 százalékos szintet, miközben a televíziózásé most először esett ötven százalék alá, másrészt a platformok körében látott árverseny is teljes mértékben a feje tetejére fordult – hisz míg korábban a felhasználóbázis növelésének oltárán egymás árait alullicitálni igyekeztek a szolgáltatók, most egymással versengve tornásszák egyre feljebb és feljebb áraikat a korábban elkönyvelt veszteségek ellensúlyozására.

A szakértők szerint egyértelmű, hogy a vállalatok egyik elsődleges célja az áremelésekkel az, hogy minél több felhasználót a reklámokat is megjelenítő csomagokba kényszerítsenek – ezeken ugyanis magasabb haszonkulcsot tudnak elérni a cégek, mint az adott esetben akár jelentősen drágább reklámmentes előfizetéseken.

Ezt támasztja alá a Disney vezérigazgatójának, Bob Igernek a minapi nyilatkozata is, miszerint „Az árképzési stratégiánkkal nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy minél több előfizetőt áttereljünk a hirdetésekkel megszórt csomagokba”.

A reklámokat tartalmazó és a reklámmentes csomagok árai közt valóban jelnetős az eltérés: míg a Netflix például 6,99 és 15,49 dolláron adja az egyes előfizetéseket, addig az HBO Max esetében 9,99 és 15,99-es csomagárakat láthatunk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)