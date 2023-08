Hatnak a kormány inflációellenes lépései

Abban összhang van mind a kormány, mind a jegybank és a piaci elemzők között, hogy fordulat állt be az infláció alakulásában. Bár a mutató most még csak szerényebb ütemben mérséklődik, az idei év hátralévő részében már visszatérhet az elfogadhatóbb sávba. Jövőre pedig még látványosabb lesz a javulás. Ezen a téren egyébként a kormány számol a nagyobb értékkel a 2024-es hat százalék körüli várakozásával, ennél ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és az MBH Bank elemzői is alacsonyabb értéket várnak. Az előbbi a 3,5–5,5 százalék közötti tartományt valószínűsíti, az utóbbi szakértői pedig ennek az alsó harmadába, 3,9 százalékra teszik a fogyasztóiár-index éves átlagát.

Az magától értetődik, hogy a lakosságot az ország általános gazdasági helyzetéhez képest sokkal jobban érdekli, miként alakulnak a fogyasztási cikkek árai. A kormány gazdasági ügyekkel foglalkozó tárcavezetői, Varga Mihály pénzügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is optimistábban nyilatkoznak az őszi inflációs számokról. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak júliusban egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal nőttek, ezen belül viszont a ruházkodási cikkek 1,4, az élelmiszerek 0,9, a tartós fogyasztási cikkek pedig 0,5 százalékkal kerültek kevesebbe. Az illetékes miniszterek egybehangzóan azt mondják, idén ősszel már tíz százalék alá csökken, azaz egy számjegyűvé szelídül az infláció.