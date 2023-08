Jelentős fejlesztést jelentett be Szijjártó Péter + videó

– Ennek nyomán közvetlen kapcsolat épül ki a debreceni Észak-nyugati gazdasági övezet és a vasúti főközlekedési vonalak között – mondta. Szijjártó Péter bejelentette, hogy az első, 65 milliárd forint értékű fázissal végeztek, így megindulhat a második szakasz.

Ennek nyomán Debrecenben létrejön Kelet-Magyarország legnagyobb, Kelet-Európa egyik legjelentősebb ipari intermodális terminálja. Kiemelte, hogy ez a logisztikai központ lehetővé teszi a BMW gyárának teljes körű kiszolgálását mind a vasútról, mind az autópályáról.

– A kormány folyamatosan teljesíti azokat a vállalásait, amelyeket a BMW irányába tett, emellett pedig folytatjuk azokat a fejlesztéseket, amelyek egyidejűleg az itt élő emberek életkörülményeit is javítják – fogalmazott. – Nemcsak a teherforgalmat fejlesztjük, nemcsak lehetővé tesszük azt, hogy a BMW az általa előállított autóknak a 70 százalékát vasúton szállítsa el innen, hanem gyorsabb eljutást biztosítunk Debrecen és a környékbeli települések között, a közösségi közlekedést kulturáltabbá és vonzóbbá tesszük, egyúttal pedig megvédjük a környezetünket is, hiszen a vasútvonal most villamos felsővezetéket fog kapni, így a dízelüzemet már a villamos mozdonyok fogják tudni leváltani – magyarázta a miniszter.

Szijjártó Péter szerint az ország sokat profitál a debreceni beruházásokból, viszont „mi azt akarjuk, hogy a debreceniek élete is érezhetően javuljon a beruházások nyomán. Ezért további útfejlesztéseket folytatunk, modernizáljuk a város vízhálózatát és további közösségi beruházásokat hajtunk végre”.

A miniszter kijelentette, hogy a nehéz európai gazdasági környezetben minden eddiginél élesebb harc zajlik a beruházásokért, hiszen azok jelentik a garanciát a növekedésre.

– Nem túlzás ma már elmondani azt sem, hogy a beruházásokért folyó rendkívül éles globális versenyben Magyarország a legsikeresebb országok közé tartozik – vélekedett. Emlékeztetett, hogy 2014 óta, a koronavírus-járvány miatti megtorpanást kivéve, minden évben sikerült megdönteni a beruházási rekordot. Míg tavaly 6,5 milliárd euróval dőlt meg a csúcs, idén ez meg fog duplázódni, ami segít a növekedési pálya fenntartásában a nehéz körülmények és a külső nyomásgyakorlás ellenére. Megerősítette, hogy a jövőben is folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Magyarország továbbra is vonzó legyen a beruházók szemében – írta a távirati iroda.