GVH-elnök: Árspekuláció is hajtotta a magyar inflációt

– Az ember könnyen azt gondolhatná, hogy az inflációval nem sok dolga akad a Gazdasági Versenyhivatalnak, ön azonban a piaci verseny tisztaságáért felelős hatóság elnökeként az utóbbi időben mégis sokat foglalkozott az árszínvonal kérdésével. Mi ennek az oka? Csak nem gyanús összejátszás emelte idehaza egekbe például az élelmiszerek árát?

– Gyanús összejátszás jeleit is észleltük a kiskereskedelemben: országosan rögzíthették egyes üdítőitalok árait, ezért versenyfelügyeleti eljárást indítottunk. Amit még észleltünk, azt leginkább úgy nevezhetjük: árspekuláció.

Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

– Kik spekuláltak? Feltételezem, nem a vásárlók.

– Valóban nem, ők csak elszenvedték. Árspekulációt a legnagyobbak közé tartozó kiskereskedelmi bolthálózatoknál mutattunk ki. Mivel a GVH nem árhatóság, így e jelenséget is a verseny tisztasága, a piac működése szempontjából vizsgáltuk. Mindez azonban csak egyetlen mozzanata egy szerteágazó folyamatnak, ahhoz pedig, hogy jobban megérthessük a miérteket, kicsit vissza kell mennünk az időben.

– Meddig menjünk vissza? Az ukrajnai háború kitöréséig?

– Még messzebb, egészen 2020-ig, a pandémia kirobbanásáig. Mintha ma már homályosodna kollektív emlékezetünk, ezért hasznos lehet felidézni, hogy a világjárvány világméretű lezárásokat hozott, megszakadtak az ellátási láncok, teljes szektorok álltak le. A korlátozások feloldása után a magához térő keresletet sokszor csak döcögve követte a gazdaság. A negatív kínálati sokk áremelkedéssel járt, s amikor már azt hittük, hogy ez a gazdasági nyomás enyhül, kitört a háború, az energiaárak pedig szinte a csillagos égig repültek. A GVH szakemberei már 2022 őszén jelezték, hogy az élelmiszereknél hatalmas áremelkedés lesz, az azonban meglepő volt, hogy az élelmiszerdrágulás idehaza duplája lett a más országokban rögzítettnek.

– Ha a GVH-ban előre látták az árak emelkedését, ismerték annak okait is. Vagy nem?

– Nem teljeskörűen. Háború, aszály, gyenge forint, de az uniós pénzek visszatartása is közrejátszott kisebb-nagyobb mértékben a helyzet alakulásában. Ezeket figyelemmel követtük, számolhattunk velük. Egy tényezőt, a kiskereskedelmi bolthálózatok szempontjait, üzletpolitikáját viszont nem ismertük. S – immár kijelenthetjük – ez volt a legmeglepőbb.

– Az árak tavaly, az év második felében folyamatosan emelkedtek. Mára a négyezer forintos trappista sajt lett ennek az időszaknak a szimbóluma.

– Hát éppen ez az! A hazai boltok legnagyobb része egyre csak emelt az árain. Egy darabig a vásárlók ezt eltűrték, kifizették. Idővel azonban olcsóbb, kevésbé jó minőségű termékeket választottak, aztán kevesebbet vettek, vagy nem vásároltak egyáltalán. 2022 őszén már látható volt némi fordulat, de a kiskereskedelmi hálózatok még ekkor is emeltek az árakon.

– Nyilván alapos indokok miatt…

– Attól tartok, másról volt szó. A háború okozta sokk idővel múlni kezdett, az energiaárak szelídültek, a forint erősödésnek indult már tavaly ősszel, a gazdasági kapcsolatok nagyobb része helyreállt. Minden adott volt az árcsökkentéshez, ez azonban idehaza mégsem következett be.

– Tudják ennek okát?

– Azt hiszem, igen. A Gazdasági Versenyhivatal átfogó vizsgálatot hajtott végre a tejágazatban és a tartós élelmiszerek piacán, következtetésképpen pedig azt vontuk le, hogy egyes idehaza működő nagy áruházláncok egyszerűen elszámolták magukat, ennek árát viszont a magyar fogyasztók fizették meg. Tapasztalataink alapján az feltételezhető, hogy egyes vállalkozások pesszimistán négyszáz forint feletti euróval és tartósan drága energiával kalkulálhattak, áraikat pedig ezekhez az elképzelt brutális piaci viszonyokhoz igazíthatták. Találtunk olyan termékeket, amelyeknél ebben az időszakban megháromszorozódott, néhol megötszöröződött a bruttó árrésbe épített nyereség. Némely cég előre beárazott valamit, ami nem következett be. Tették ezt bizonyára azért, hogy a külföldi tulajdonosok által elvárt nyereségüket garantálják, vagyis idehaza beszélhetünk profit hajtotta inflációról.

– Ez nyerészkedés vagy valami más?

– Lehet nyerészkedésnek is nevezni, de az árspekuláció kifejezése pontosabban leírja a történteket. A minősítést az is megalapozza, hogy miközben óriási volt az élelmiszerek drágulása, a magyar termelők helyzete nem lett jobb, sőt volt, ahol csökkenő felvásárlási árakkal kellett számolniuk. Megjegyzem: lehet, hogy a kiskereskedelmi szereplők magatartása nélkül is Magyarországon lett volna a legmagasabb az élelmiszerinfláció, de hogy a mérték nem lett volna ilyen kiugró, az egészen bizonyos.